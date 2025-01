Albrecht Weinberg, superviviente de Auschwitz: Cada día estoy en el campo de concentración

ALEMANIA- Albrecht Weinberg, superviviente de Auschwitz y a punto de cumplir cien años, ha pasado los últimos ochenta reviviendo cada día el campo de concentración en el que se convirtió en el número 116,927, aunque durante la última década ha encontrado en el relato de su testimonio a escolares alemanes una razón para seguir eludiendo la muerte.

“Todos los días me acuerdo. Todos los días estoy en el campo de concentración”, dijo en la antigua escuela judía de la que fue alumno en Leer, una localidad del noroeste de Alemania a la que regresó por un azar del destino tras 60 años en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Todo lo que tienes que saber sobre el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto

Frágil y casi ciego, Weinberg se pierde en ocasiones en los recovecos de su memoria y es su cuidadora y amiga Gerda Dänekas la que reconduce su relato.

Un vocabulario en ocasiones rozando lo infantil delata el hábito de hablar en las escuelas, pero al mismo tiempo revela el espíritu de un niño que rechaza un mundo que sigue lleno de «guerra y asesinato», poblado por adultos “peores que animales” e incapaces de convivir.

“¿Dónde estaba Dios?», dijo a EFE sobre los dos años que pasó en Monowitz, uno de los tres campos de concentración de Auschwitz. «Allí no había Dios católico, allí no había Dios protestante, allí no había Dios judío. De lo contrario Auschwitz no habría existido”, afirmó.