¿Te negarán o cancelarán la visa si estás embarazada? Embajada de Estados Unidos lanza advertencia

¿QUÉ ES EL TURISMO DE PARTO?

El llamado ‘turismo de parto’ —también conocido como turismo de maternidad— es el fenómeno por el cual mujeres embarazadas viajan a países que otorgan ciudadanía por nacimiento con el objetivo de dar a luz en su territorio y así obtener la nacionalidad para sus hijos. Esta práctica no está tipificada como delito en Estados Unidos; sin embargo, usar una visa de turismo con esta finalidad puede ser considerado un abuso del sistema migratorio.

En el caso de Estados Unidos, la ciudadanía por nacimiento está contemplada en la Decimocuarta Enmienda de su Constitución, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en que residen”.

Bajo este marco legal, los niños nacidos en suelo estadounidense son considerados automáticamente ciudadanos del país, sin importar la nacionalidad o estatus migratorio de sus padres. Esta disposición ha llevado a que algunas familias vean en el nacimiento en EE. UU. una vía para facilitar futuros beneficios educativos, médicos o migratorios para sus hijos.

¿POR QUÉ PERSONAS EMBARAZADAS VIAJAN A ESTADOS UNIDOS DESDE MÉXICO PARA PARIR?

Algunos padres, particularmente en países latinoamericanos como México, consideran que el nacimiento en Estados Unidos representa una oportunidad para ofrecer mejores condiciones de vida a sus hijos. Para lograrlo, algunas familias viajan al país del norte con una visa B-2 de turista o con un permiso temporal de internamiento, con la intención de aprovechar los servicios hospitalarios estadounidenses y registrar el nacimiento dentro del territorio estadounidense.

Aunque el acto de dar a luz en EE. UU. no es ilegal per se, las autoridades migratorias han comenzado a reforzar medidas para evitar lo que consideran un uso indebido de las visas de no inmigrante. El Departamento de Estado ha establecido que la intención del solicitante es un criterio clave en el otorgamiento o rechazo de la visa. Si se identifica que el propósito principal del viaje es dar a luz, se puede negar el ingreso.

‘TURISMO DE PARTO’ HA GENERADO NUEVAS OFERTAS COMERCIALES EN EL ÁREA DE LA SALUD

En diversas zonas fronterizas, como El Paso, Texas, se han documentado casos de clínicas privadas que ofrecen “paquetes de nacimiento” diseñados para mujeres extranjeras. Estos servicios incluyen atención prenatal, hospitalización y trámites postnatales, muchas veces a costos reducidos en comparación con otros estados del país. Esta oferta ha propiciado el crecimiento de un mercado especializado en atención médica para turistas embarazadas.

Los paquetes son promovidos no solo en redes sociales, sino también en medios impresos y digitales dirigidos a públicos hispanoparlantes, especialmente mexicanos. Aunque estos servicios en sí no infringen la ley, las implicaciones migratorias para las usuarias podrían variar, especialmente si se viaja sin declarar la verdadera razón del viaje o se oculta información durante el proceso consular.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Tu visa americana está en riesgo! Embajada de Estados Unidos dice qué hacer para no perderla

¿PUEDEN NEGARTE LA VISA PARA INGRESAR A LOS ESTADOS UNIDOS SI ESTÁS EMBARAZADA?

Según la normativa vigente en Estados Unidos, los funcionarios consulares deben evaluar la intención del solicitante al momento de solicitar la visa. La visa B-2, comúnmente utilizada por turistas, permite ciertos procedimientos médicos, pero no contempla como objetivo principal el nacimiento con fines migratorios.

Los criterios de rechazo incluyen la falta de solvencia económica para cubrir los gastos del parto sin ayuda pública, la omisión de información relevante durante la entrevista o indicios de que el solicitante ha adquirido servicios médicos con fines migratorios previos. El rechazo puede implicar la imposición de restricciones adicionales en futuras solicitudes de visa.

Con la difusión de esta información, la Embajada de México y el Departamento de Estado buscan que los solicitantes de visa comprendan las reglas del sistema migratorio estadounidense y eviten posibles complicaciones legales o migratorias. Las autoridades consulares insisten en la importancia de la honestidad durante el proceso de solicitud, subrayando que las intenciones no declaradas pueden derivar en sanciones, cancelación de visas y restricciones futuras.

La comunicación también busca crear conciencia sobre el uso adecuado de los permisos migratorios y reforzar el cumplimiento de las leyes vigentes, tanto por parte de los ciudadanos como de los proveedores de servicios médicos en Estados Unidos.