Arizona, que padece escasez de agua, sopesa tomarla del mar, en los límites con México

Los funcionarios estatales están considerando destinar 750 millones de dólares iniciales al costo del proyecto de desalinización , aunque la gobernadora Katie Hobbs, demócrata, aún no lo respalda.

El 1.° de junio, el estado anunció que el área de Phoenix , la región de más rápido crecimiento en el país, no tiene suficiente agua subterránea para sustentar todas las viviendas futuras que han sido aprobadas . Las ciudades y los desarrolladores que quieran construir proyectos más allá de lo permitido tendrían que encontrar nuevas fuentes de agua .

El proyecto de Arizona sería inusual por la distancia involucrada y el hecho de que el estado no tiene salida al mar. El agua tendría que viajar unos 320 kilómetros y superar una elevación de más de 600 metros en el camino a Phoenix .

La empresa israelí indicó que suministraría a Puerto Peñasco algo de agua potable como parte de su propuesta, aunque no sabe cuánto ni a qué precio . El jefe de la empresa local de agua, Héctor Acosta Félix, señaló que algún tipo de proyecto de desalinización es vital para el futuro de Puerto Peñasco.

Pero, detrás del glamur, hay una ciudad de caminos sin pavimentar y estructuras de poca altura de bloques de cemento, cubierta de polvo y arena arrastrada desde el desierto que la rodea. Una tercera parte de la población vive en la pobreza . Entre sus otros problemas: P uerto Peñasco no puede proporcionar suficiente agua potable para sus propios residentes .

La fuente de salvación propuesta para Arizona es Puerto Peñasco, una ciudad de 60,000 habitantes ubicada una hora en auto al sur de la frontera . Desde el océano, la ciudad es una línea de villas de lujo y condominios de gran altura, frente a playas de arena suave que se despliegan en aguas color turquesa. Los turistas de Phoenix, que constituyen la mayor parte de los visitantes, lo llaman por su nombre en inglés, Rocky Point; su apodo no oficial es la playa de Arizona .

No obstante, una parte del plan representa un desafío: qué hacer con los residuos.

No está claro si los funcionarios mexicanos respaldarían el plan. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ha declarado que se opone . Sin embargo, el gobierno federal tiene jurisdicción sobre el agua en México y el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó en enero que estaba abierto a la idea .

Erez Hoter-Ishay, el gerente de producto de IDE , aseveró que la descarga de salmuera no dañaría la vida marina e indicó que incluso podría ser benéfica. Ante legisladores, expresó: “ Vemos en otras instalaciones de desalinización que la vida está floreciendo a sus alrededores ”.

La empresa le pidió a Arizona que firmara un contrato de 100 años para comprar agua del proyecto de desalinización. A cambio, IDE afirma que encontraría financiamiento privado para cubrir el costo inicial estimado de 5,000 millones de dólares para construir la planta de desalinización y el ducto . La compañía ha trabajado con Goldman Sachs para recaudar ese financiamiento. Goldman Sachs no respondió a una solicitud para hacer comentarios.

Hoter-Ishay relató ante los legisladores: “ Vamos a pasar sin dañar las áreas silvestres ”. No explicó qué significaba eso ni cómo se lograría.

Obtener la aprobación de México tal vez no sea el mayor obstáculo .

El gobierno estatal no respondió a una solicitud para emitir comentarios. La presidencia del país canalizó las preguntas a la Comisión Nacional del Agua, pero la institución no respondió.

Además de su valor ecológico, la tierra tiene un significado espiritual para la nación tohono o’odham, cuyo pueblo vivió allí durante miles de años antes de ser desplazado a una reserva al este del parque.

En una mañana reciente, Lorraine Eiler, una representante tribal, deambuló por un área del parque donde habían vivido sus antepasados. Tortugas de pantano y cachorritos en peligro de extinción flotaban en un estanque alimentado por un manantial; frutos de color rojo y anaranjado del tamaño de grageas de jalea colgaban de las ramas de los arbustos de bayas de Goji. Los saguaros se elevaban sobre su cabeza, con sus brazos robustos levantados como gigantes desconcertados.

Eiler mencionó que los o’odham creen que cada saguaro encarna un espíritu humano. El ducto requeriría arrancar innumerables saguaros. “Cuando arrancas uno, es como arrancarte a ti mismo”, explicó.

Entre los saguaros, Lozano se le unió y fue más contundente.

“Una empresa privada extranjera que viene y construye un ducto binacional a través de dos reservas de la biósfera de la UNESCO con especies en peligro de extinción en todas partes no parece una gran idea. Eso es lo que pienso”, concluyó. c.2023 The New York Times Company.

Por Christopher Flavelle The New York Times.