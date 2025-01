Arrasan los incendios escuelas en Los Ángeles y destruyen santuarios educativos al aire libre

Para padres como Contreras, los incendios forestales han sido devastadores no sólo por la pérdida de vidas y miles de hogares. Están de luto por áreas naturales y educativas que servían de santuarios y espacios de aprendizaje para las familias locales, especialmente en los años desde la pandemia. Los incendios han arrasado con áreas naturales que servían para todo tipo de entornos educativos: escuelas públicas y privadas, jardines de infantes basados en la naturaleza, grupos de educación en casa, campamentos de verano y más.

Ceiba aprendió a pedirles permiso a las plantas antes de tomar muestras para pegar en su diario sobre la naturaleza. En una ocasión, su grupo descubrió un camino oculto que iba a dar a la parte de atrás de una cascada. Ceiba no dejó de hablar de ello durante días.

“Es acerca de mucho más que lo que ella ha estado aprendiendo”, dijo Contreras. “Puedo hablar con absoluta certeza de que me afectó totalmente, a nivel personal”.

Los incendios también han quemado edificios escolares, incluida la Escuela Chárter Odyssey en Altadena, a la que asisten los hijos de Miguel Ordeñana.

“La comunidad ha sido devastada por el fuego”, declaró Ordeñana, gerente sénior de ciencia comunitaria en el Museo de Historia Natural. “Ha sido un reto compartir cautelosamente esa noticia con mis hijos y ayudarlos a trabajar sus emociones. Muchos de sus amigos perdieron sus hogares. Y no sabemos el impacto sobre el personal escolar, como sus maestros, pero muchos de ellos también viven en esa área y han perdido sus hogares”.

Algunas áreas no afectadas por el fuego eran inaccesibles debido a la mala calidad del aire. Griffith Park, donde se encuentra el cartel de Hollywood, no había sido afectado para el final de la semana, pero no está claro cuándo la calidad del aire allí será lo suficientemente buena para poder reanudar los programas al aire libre, señaló Ordeñana, quien fue el primero en fotografíar a un puma, ya fallecido, en la zona cercana, el cual ganó fama bajo el nombre de P-22.

Ordeñana indicó que su familia pudo contactar a algunas otras familias de la Escuela Chárter Odyssey para comer pizza y jugar en interiores, pero no está seguro de cómo serán los días para ellos, pues el cierre de escuelas ya ha sido extendido hasta la próxima semana.

Todas las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande de la nación, cerraron el viernes debido al humo pesado y ceniza que pendía sobre la ciudad. Las clases no se reanudarán hasta que las condiciones mejoren, indicaron funcionarios. El Distrito Escolar Unificado de Pasadena también cerró escuelas, y varios de sus campus sufrieron daños, incluida la Escuela Secundaria Eliot Arts Magnet.