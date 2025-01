Nuevas evacuaciones ante la expansión de los incendios en Los Ángeles

Por Corina Knoll, Soumya Karlamangla, Juliet Macur and Yan Zhuang

Tras el rápido avance del incendio de Palisades, se emitió una orden de evacuación obligatoria para la zona de Brentwood. Esto es lo que sabemos.

Se ha emitido una orden de evacuación obligatoria para el área de Brentwood, en Los Ángeles, el viernes por la tarde, tras la rápida expansión del incendio de Palisades.

TE PUEDE INTERESAR: Taxis piratas toman el control del aeropuerto de Monterrey

La zona amenazada por la expansión del incendio forestal, el mayor de la zona de Los Ángeles, incluía el Getty Center, así como partes de los vecindarios de Brentwood y Encino.

Los incendios forestales han arrasado esta semana más de 14.163 hectáreas de la zona de Los Ángeles, han causado la muerte de al menos 11 personas y han obligado a cientos de miles de personas a huir de sus hogares.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que iba a ordenar una revisión independiente para determinar por qué los bomberos se quedaron sin agua al principio, y calificó la situación de “profundamente preocupante”. El presidente Biden señaló que el número de muertos podría aumentar y que había muchas personas cuyos paraderos se desconocían.

El incendio de Palisades, entre Santa Mónica y Malibú, estaba contenido en un 8 por ciento el viernes. Al este, los bomberos habían contenido el 3 por ciento del incendio de Eaton, cerca de Altadena y Pasadena. Ambos incendios se encuentran ahora entre los cinco más destructivos de la historia de California.

No está claro qué provocó los incendios, y es probable que los investigadores tarden meses en llegar a conclusiones firmes. Pero las líneas eléctricas cercanas a los incendios de Eaton y Palisades estaban encendidas cuando irrumpieron las llamas el martes. Los expertos en energía dijeron que eso era preocupante, porque los equipos eléctricos a menudo han provocado infiernos durante periodos de fuertes vientos en California y otros lugares. Y las condiciones secas y ventosas que colaboran a la propagación de los incendios están destinadas a persistir.

Esta es nuestra cobertura:

Las víctimas: Entre los fallecidos había un hombre de unos 60 años que vivía en la casa de su infancia y conducía un vehículo de donación de sangre; otro hombre, de unos 80 años, era ingeniero aeroespacial jubilado y diácono activo en su iglesia, y una mujer que era técnica farmacéutica jubilada a quien los vecinos llamaban “un ángel”.

La escala de la destrucción: La superficie arrasada por los diversos incendios es mayor que el área de San Francisco, Pittsburgh, Boston o Miami. Hasta el viernes por la tarde, unas 100.000 personas tenían órdenes de evacuación, y cientos de miles de usuarios de servicios de electricidad estaban sin suministro.

Falsas alertas: Los responsables de la gestión de emergencias del condado de Los Ángeles dijeron que la alerta de evacuación errónea que se transmitió esta semana llegó a casi 10 millones de residentes, es decir, aproximadamente a toda la población del condado. Los efectos de los incendios en las torres de telefonía móvil podrían haber causado el problema, dijeron los funcionarios, que calificaron el error de “grave violación de la confianza pública”.

Respuesta federal: Biden ofreció garantías de que el gobierno federal ayudaría a reconstruir las zonas afectadas, y Deanne Criswell, administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, dijo que la agencia estaba preparada, y contaba con fondos suficientes, para ayudar a los residentes desplazados.

Detenciones: Al menos 18 personas han sido detenidas en los incendios de Eaton y Palisades, acusadas de saqueo, usurpación de identidad, posesión de estupefacientes y posesión de herramientas para robar, dijeron las autoridades. Se han desplegado unidades de la Guardia Nacional para asegurar las zonas de evacuación.

c. 2025 The New York Times Company