Arrestan a hombre con un lanzallamas sospechoso de provocar uno de los incendios de Los Ángeles

Un hombre sin hogar fue arrestado bajo sospecha de incendio provocado cerca de donde se desató uno de los incendios forestales que asolaron Los Ángeles en Estados Unidos, después de que valientes lugareños lo derribaron mientras usaba lo que parecía un “lanzallamas”.

El sospechoso no identificado fue visto paseando en bicicleta por Woodland Hills el jueves por la tarde prendiendo fuego a varios árboles de Navidad viejos y botes de basura al mismo tiempo que comenzó el incendio Kenneth, dijeron los lugareños.

Renata Grinshpun le dijo a KTLA que estaba en el patio trasero de su casa cuando escuchó que un auto se detenía con un chirrido y a un hombre gritando: “¡Vecinos, está tratando de provocar un incendio! ¡Llamen al 911!”.

Ella vio al sospechoso sosteniendo un gran “tanque de propano o un lanzallamas”, que otros describieron como un soplete, mientras intentaba quemar escombros en la calle.

Los vecinos entraron en acción y acorralaron al hombre cuando intentaba huir, como se ve en parte en un video, donde un hombre exigía: “¡Bájala!”.

“Realmente nos unimos como grupo”, dijo Grinshpun a KTLA. “Unos cuantos caballeros lo rodearon y lo pusieron de rodillas. Consiguieron algunas bridas, una cuerda y pudimos realizar un arresto ciudadano”.

Un testigo le dijo a Fox 11 que el sospechoso estaba “muy concentrado en seguir adelante” con lo que describió como algo más parecido a un soplete.

“Él me dijo: ‘No puedo parar. No puedo parar. No voy a dejar esto. Voy a hacer esto”, dijo el testigo.

“Y pensamos: ‘No podemos hacer eso ahora”.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que se inició una investigación por incendio provocado.

Cuando se le preguntó si el incendio de Kenneth fue provocado por un pirómano, el oficial principal del LAPD, Sean Dinse, le dijo a KTLA : “En este momento, eso es lo que creemos. Se está investigando como un delito”.

Sin embargo, refiriéndose al arresto, el Departamento de Policía de Los Ángeles declaró el jueves por la noche en X: “NO PODEMOS confirmar ninguna conexión de este sospechoso con ningún incendio en este momento”.

Se cree que el sospechoso no tiene hogar. El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que fue arrestado y llevado a la estación de Topanga del departamento.

Al parecer no se presentaron cargos.

El incendio Kenneth se inició poco después de las 2:30 p. m. y desde entonces se ha extendido a 960 acres y continúa arrasando el condado de Ventura con un 0 % de contención hasta el viernes por la mañana.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles inicialmente emitió órdenes de evacuación obligatorias para el área conocida como Hidden Hills, pero las redujo a advertencias, dijo la jefa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley, en una actualización el jueves por la noche.

Al menos 20 personas fueron arrestadas el miércoles y jueves por la mañana por saquear casas dañadas o destruidas por los catastróficos incendios forestales que arrasan la Ciudad de los Ángeles, según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

Cinco incendios separados se produjeron el martes por la mañana y días después han devastado casi 30.000 acres (47 millas cuadradas) en el condado de Los Ángeles, causando destrucción masiva y evacuaciones.

Unos 130.000 californianos han estado bajo órdenes de evacuación debido a los múltiples incendios importantes, que incluyen el incendio de Palisades al oeste de Los Ángeles, el incendio de Eaton al norte de Pasadena y el incendio de Sunset en Hollywood Hills.

El incendio más grande, el Palisades Fire, ha quemado casi 20.000 acres a lo largo de la costa y ha destruido más de 5.000 casas y estructuras a su paso.

El incendio fuera de control de Eaton ha destruido o dañado entre 4 mil y 5 mil casas mientras el creciente incendio se extendía a 13.690 acres el jueves, dijeron las autoridades.

Se desconoce la causa de los cinco incendios, tres de ellos totalmente incontrolados, y están bajo investigación.

Al menos 10 personas han muerto y se espera que el número de muertos aumente.