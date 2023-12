Asegura The New York Times que Israel tenía conocimiento desde hace un año de los planes de ataque de Hamás

Nueva York- El diario estadounidense citó “documentos, correos electrónicos y entrevistas” a los que tuvo acceso, y aseveró que en este plan se describía con una gran precisión un asalto sorpresivo como el que el grupo islamista realizó el pasado 7 de octubre, que provocó 1,200 muertos en Israel, así como a cientos de personas secuestradas.

The New York Times precisa que en este plan, que consta de 40 páginas, cuyo nombre clave era ‘Jericho Wall’, se contemplaba hacer uso de drones con el objetivo de dañar las cámaras de seguridad a lo largo de la frontera con la Franja de Gaza, además de la entrada de militantes a pie, en motocicleta y el uso de parapentes, no obstante no establecía una fecha precisa para llevar a cabo dicha operación.

TE PUEDE INTERESAR: Estas son las historias más impresionantes de los rehenes liberados por Hamás

El diario indica que los responsables militares de la región decidieron no creer posible que un ataque de tal magnitud fuera posible, por lo que dudaron de que dicho plan hubiera sido aceptado por Hamás.