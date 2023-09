¿Asombroso o preocupante? XQ-58A Valkyrie de la Fuerza Aérea estadounidense, un avión dirigido a través de inteligencia artificial

“ Es una sensación muy extraña ”, opinó Elder, mientras otros miembros del equipo de la Fuerza Aérea se preparaban para probar el motor del Valkyrie . “ Estoy volando sobre el ala de algo que toma sus propias decisiones. Y no es un cerebro humano ”.

El Pentágono ya ha invertido varios años en la construcción de prototipos como el Valkyrie y el software que lo controla. No obstante, el experimento se está convirtiendo en un programa oficial, es decir, que, si el Congreso lo aprueba, se destinarán cantidades importantes de dinero de los contribuyentes a la compra de los vehículos: un total de 5,800 millones de dólares en los próximos cinco años, según el plan de la Fuerza Aérea.

Una política del Pentágono que se acaba de corregir sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas de armas permite el uso autónomo de la fuerza letal ... pero primero un panel militar especial debe revisar y aprobar cualquier plan particular para construir o desplegar un arma de este tipo.

“ Se está rebasando una línea moral al subcontratar a máquinas para matar, al permitir que unos sensores de computadora, y no seres humanos, acaben con vidas humanas ”, afirmó Mary Wareham, directora de apoyo de la división de armamento de Human Rights Watch, la cual está presionando para que se impongan límites internacionales a las denominadas armas autónomas letales.

Setenta y seis años después, otro piloto de pruebas de Virginia Occidental se ha convertido en uno de los primeros pilotos de la Fuerza Aérea en volar junto a un dron de combate autónomo potenciado por inteligencia artificial.

Elder, un hombre alto, desgarbado y con un ligero acento de los Apalaches, voló el mes pasado su F-15 Strike Eagle a menos de 300 metros del XQ-58A Valkyrie experimental y observó de cerca, como un padre que corre al lado de un niño que aprende a andar en bicicleta, cómo el dron volaba por sí solo y alcanzaba ciertas velocidades y altitudes asignadas.

Las pruebas funcionales básicas del dron tan solo fueron la preparación para el verdadero espectáculo, en el que el Valkyrie va más allá del uso de herramientas avanzadas de piloto automático y comienza a probar las capacidades de combate de su inteligencia artificial. En una prueba programada para más adelante este mismo año, se le pedirá al dron de combate que elabore su propia estrategia para una misión en la que perseguirá y luego matará a un objetivo enemigo simulado mientras sobrevuela el golfo de México.

En Eglin, una de las mayores bases de la Fuerza Aérea en el mundo, se ha reunido un equipo poco habitual de civiles y funcionarios de la Fuerza Aérea. Entre ellos se encuentran la capitana Rachel Price, de Glendale, Arizona, quien está terminando un doctorado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre aprendizaje automático extenso, y el mayor Trent McMullen, de Marietta, Georgia, quien tiene una maestría en aprendizaje automático por la Universidad de Stanford.

Una de las cosas que Elder vigila es cualquier discrepancia entre las simulaciones que se realizan por computadora antes del vuelo y las acciones del dron cuando está en el aire, lo llaman un problema de “simulación a realidad”, o, incluso más preocupante, cualquier señal de “conducta emergente”, en la que el dron robot pudiera actuar de manera perjudicial.

Según Elder y otros pilotos, la parte más difícil de esta tarea es la construcción de una confianza vital, un elemento central del vínculo entre un piloto y su compañero: sus vidas dependen el uno del otro y cómo reaccione cada uno. Esto también les preocupa en el Pentágono.

Las autoridades estiman que el desarrollo de un sistema basado en inteligencia artificial para el combate aéreo tardará entre cinco y diez años. Los comandantes de la Fuerza Aérea están presionando para acelerar el proceso... pero reconocen que la velocidad no puede ser el único objetivo.

“No lo conseguiremos de inmediato, pero llegaremos”, afirmó Jobe. “Está avanzado y mejora cada día a medida que se siguen entrenando estos algoritmos”. c.2023 The New York Times Company.

Por Eric Lipton, The New York Times.