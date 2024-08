Cerca de 8 de cada 10 demócratas están satisfechos con Harris como nominada, revela encuesta de AP-NORC

WASHINGTON- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, parece haber motivado a los demócratas en los primeros días de su candidatura, con un repunte de los sentimientos positivos entre varios grupos, incluyendo algunos distritos electorales claves para el Partido Demócrata que habían sido especialmente tibios con el presidente Joe Biden, según una nueva encuesta.

Alrededor de 8 de cada 10 demócratas dicen que estarían algo o muy satisfechos si Harris se convirtiera en la candidata demócrata a la presidencia, según la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research realizada luego de la retirada de Biden de la carrera electoral.

En otra encuesta de AP-NORC, efectuada antes de que Biden diese un paso atrás pero después de su debate contra el expresidente y candidato republicano Donald Trump, solo alrededor de cuatro de cada de 10 demócratas dijeron estar algo o muy satisfechos con que fuese el posible nominado del Partido Demócrata a la Casa Blanca.