Como consecuencia de la pandemia de covid-19 disminuye en un 1.8 la esperanza media de vida en el mundo

GINEBRA-En un artículo publicado por la Organización Mundial de la Salud titulado “COVID-19 eliminated a decade of progress in global level of life expectancy”, indica que de acuerdo a los datos de la última edición de las Estadísticas Sanitarias Mundiales, muestran que la pandemia de COVID-19 repercutió en la tendencia de un aumento constante de “la esperanza de vida al nacer, así como de la esperanza de vida saludable al nacer (HALE)”.

Como consecuencia de la pandemia, esta terminó con cerca “una década de avances en la mejora de la esperanza de vida en tan solo dos años. Entre 2019 y 2021, la esperanza de vida mundial cayó 1.8 años a 71.4 años (volviendo al nivel de 2012). De manera similar, la esperanza de vida saludable a nivel mundial cayó 1.5 años a 61.9 años en 2021 (volviendo al nivel de 2012)”, explica la OMS.

TE PUEDE INTERESAR: Las vacunas han salvado 154 millones de vidas en el mundo en medio siglo, según análisis estadístico de la OMS

Además en el informe se resalta cómo los efectos de la pandemia no se sintieron igual en todo el mundo. En este sentido, fueron las regiones de la OMS para las Américas y el Sudeste Asiático las que resultaron más afectadas en donde la esperanza de vida cayó en alrededor de 3 años mientras que la esperanza de vida saludable en 2.5 años entre 2019 y 2021. Caso contrario sucedió en la Región del Pacífico Occidental que vio ligeramente afectada durante los dos primeros años de la pandemia, registrando “pérdidas inferiores a 0.1 años en la esperanza de vida y 0.2 años en la esperanza de vida saludable”.

En este sentido, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS., comentó que ”sigue habiendo importantes avances en la salud mundial, con miles de millones de personas que disfrutan de mejor salud, mejor acceso a los servicios y mejor protección frente a emergencias sanitarias”.