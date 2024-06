¿Cómo la Inteligencia Artificial puede tener un alto riesgo y una posible gran recompensa en campañas locales?

El video superponía la cara de Perkins en el cuerpo de un actor que lo interpretaba. Aunque el anuncio fue etiquetado como creado con “tecnología informática de aprendizaje profundo” , Perkins dijo que era poderoso y caló entre los votantes. No tenía suficiente dinero ni personal de campaña para contrarrestarlo, y cree que fue una de las muchas razones por las que perdió la contienda de 2022. Un representante del grupo detrás del anuncio no respondió a una solicitud de comentarios.

Según Josh Lawson, director de IA y democracia del Aspen Institute, “las amenazas generadas por la IA afectan a contiendas reñidas y de poca repercusión, en las que importan los pequeños cambios y en las que suele haber menos recursos para corregir las historias engañosas”.

FALTA DE SALVAGUARDAS NACIONALES

Algunos candidatos locales ya han sido criticados por utilizar la IA de forma engañosa, desde un candidato republicano al Senado de Tennessee que utilizó un retrato por IA para parecer más delgado y joven hasta el sheriff demócrata de Filadelfia, cuya campaña de reelección promovió noticias falsas generadas por ChatGPT.

Uno de los problemas a la hora de separar la realidad de la ficción es el declive de los medios de comunicación locales, que en muchos lugares se ha traducido en una cobertura mucho menor de los candidatos a cargos estatales y locales, especialmente de los reportajes que profundizan en los antecedentes de los candidatos y en el funcionamiento de sus campañas. La falta de familiaridad con los candidatos puede hacer que los votantes sean más proclives a creer información falsa, según el senador Mark Warner, de Virginia.

El demócrata, que ha trabajado extensamente en proyectos legislativos relacionados con la IA como presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, dijo que la desinformación generada por IA es más fácil de detectar y combatir en las contiendas de primer nivel porque están sometidas a un mayor escrutinio. Cuando una llamada automatizada generada por IA se hizo pasar por el presidente Joe Biden para disuadir a los votantes de acudir a las urnas en las primarias de Nueva Hampshire este año, los medios de comunicación rápidamente la repotaron e investigaron, lo que tuvo graves consecuencias para los responsables.

Más de un tercio de los estados han aprobado leyes que regulan la inteligencia artificial en la política, y la legislación destinada específicamente a luchar contra los videos deepfakes relacionados con las elecciones ha recibido apoyo bipartidista en todos los estados donde se ha aprobado, según el grupo de defensa del consumidor Public Citizen.

Pero el Congreso aún no ha actuado, a pesar de que varios grupos bipartidistas de legisladores han propuesto este tipo de legislación.

“El Congreso es patético”, dijo Warner, que se mostró pesimista sobre la posibilidad de que el Congreso apruebe este año alguna ley que proteja las elecciones de la interferencia de la IA.

Travis Brimm, director ejecutivo de la Asociación Demócrata de Secretarios de Gobierno, calificó el espectro de la desinformación con IA en las elecciones como una cuestión en evolución en la que la gente “sigue trabajando para encontrar la mejor manera de avanzar”.

“Se trata de un verdadero reto, y por eso hemos visto a secretarios demócratas lanzarse a abordarlo y aprobar una verdadera legislación con sanciones reales en torno al abuso de la IA”, dijo Brimm.

Un portavoz del Comité Republicano de Secretarios de Gobierno no respondió a la solicitud de comentarios de la AP.

¿CÓMO SE REGULA LA INTEGRIDAD?

Aunque expertos y legisladores se preocupan por cómo los ataques con IA generativa podrían alterar una elección, algunos candidatos a cargos estatales o locales afirman que las herramientas de la IA han demostrado ser invaluables para sus campañas. Estos potentes sistemas informáticos, programas o procesos pueden emular aspectos del trabajo y la capacidad cognitiva de los seres humanos.

Glenn Cook, candidato republicano a un escaño legislativo estatal por el sureste de Georgia, es menos conocido y dispone de mucho menos dinero para su campaña que el candidato al que se enfrenta en la segunda vuelta de las elecciones del martes. Por eso ha invertido en un consultor digital que crea gran parte del contenido de su campaña utilizando modelos de IA generativa baratos y disponibles públicamente.

En su sitio web, los artículos generados por IA están salpicados de imágenes generadas por IA de miembros de la comunidad que sonríen y charlan, pero ninguna de estas personas existe realmente. Los episodios de podcast generados por IA utilizan una versión clonada de su voz para narrar sus posiciones políticas.

Cook dice que revisa todo antes de hacerlo público. El ahorro de tiempo y dinero le ha permitido tocar más puertas en el distrito y asistir a más actos de campaña en persona.

“Mi esposa y yo hicimos 4,500 visitas por aquí”, dijo. “Eso te permite hacer muchas cosas”.

El oponente de Cook, el representante estatal republicano Steven Sainz, dijo que cree que Cook “se esconde detrás de lo que equivale a un robot en lugar de comunicar auténticamente sus opiniones a los votantes”.

“No me postulo con promesas generadas artificialmente, sino con resultados del mundo real”, dijo Sainz, añadiendo que no está utilizando IA en su propia campaña.

Los votantes republicanos del distrito no estaban seguros de qué hacer con el uso de la IA en la contienda, pero dijeron que lo que más les importaba eran los valores de los candidatos y su acercamiento en la campaña. Patricia Rowell, una jubilada y electora de Cook, dijo que le gusta que él haya estado en su comunidad tres o cuatro veces durante la campaña, mientras que Mike Perry, un trabajador autónomo que vota por Sainz, dijo que ha sentido un contacto más personal por parte de este candidato.

Afirmó que el uso generalizado de la IA en política es inevitable, pero se preguntó cómo podrán los votantes diferenciar lo que es cierto de lo que no lo es.

“Es libertad de expresión, tú sabes, y no quiero desalentar la libertad de expresión, pero todo depende de la integridad de las personas que la emiten”, dijo. “Y no sé cómo se regula la integridad. Es algo bastante difícil”.