La IA prometió transformar la campaña presidencial de 2024, pero aún no lo ha logrado

A menos de seis meses de las elecciones de 2024, los usos políticos de la IA son más teóricos que transformadores, tanto como una herramienta de comunicación constructiva o como una manera de difundir desinformación peligrosa. La campaña de Biden señaló que ha limitado estrictamente su uso de la IA generativa, que mediante instrucciones genera texto, audio o imágenes, a herramientas de productividad y análisis de datos, mientras que la campaña de Trump dijo que no utiliza la tecnología en absoluto .

“Es el perro que ladró, pero no mordió”, comentó Dmitri Mehlhorn, asesor político de uno de los donantes más generosos del Partido Demócrata, Reid Hoffman. “No hemos encontrado una gran herramienta que use IA generativa en la cual invertir para ganar las elecciones este año”.

Hoffman no es escéptico de la IA. Formó parte del consejo de OpenAI y hace poco tuvo una “entrevista” con un clon suyo generado con IA. Por ahora, las únicas aplicaciones políticas de la tecnología que se merecen el dinero y la atención de Hoffman son lo que él llamó “herramientas de productividad poco atractivas”.

Eric Wilson, estratega digital republicano y dirigente de un fondo de inversión para tecnologías de campaña, estuvo de acuerdo. “La IA está cambiando cómo se hace una campaña, pero del modo más aburrido y mundano que puedas imaginar”, afirmó.