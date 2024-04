Condena el Vaticano la cirugía de confirmación de género y la gestación subrogada

CIUDAD DEL VATICANO- La oficina de doctrina del Vaticano publicó el día de hoy un documento llamado “Dignidad Infinita”, que es una declaración que consta de 20 páginas y que llevaba cinco años en desarrollo. Tras una revisión profunda que realizó durante los últimos meses, fue aprobada el 25 de marzo por el papa Francisco, quien ordenó su publicación. En este sentido, el Vaticano ratificó su rechazo a la “teoría de género”, o la idea de que el género de una persona puede ser cambiado. Y afirmó, que Dios creó al hombre y la mujer como seres diferentes con diferencias biológicas y precisó que la humanidad no puede interferir con ese plan ni hacer intentos de “convertirse en Dios”. TE PUEDE INTERESAR: Maternidad subrogada es ‘deplorable’, considera el papa Francisco “Toda operación de cambio de sexo, por regla general, (corre) el riesgo de atentar contra la dignidad única que la persona ha recibido desde el momento de la concepción”, apunta el documento. Siendo así, que la Iglesia hizo una distinción entre las cirugías de transición, mismas que rechaza, y las “anomalías genitales” que se presentan en el nacimiento o que se desarrollan más tarde. Lo que sí aceptó es “resolver” estas anomalías con ayuda de los médicos.

La existencia del documento, del que ya había bisbiseos desde 2019, fue confirmada en las últimas semanas por el el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández quien es el prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe y además es un cercano colaborador del Pontífice. Como un gesto de establecer un acercamiento con los consevadores, este texto ya lo había presentado con anterioridad, tras de firmar un documento controversial en el que se autorizan las bendiciones a parejas del mismo sexo, mismo que provocó una ola de críticas de obispos conservadores de todo el mundo, esencialmente en África. TE PUEDE INTERESAR: Bendición católica autorizada por el papa Francisco a parejas gay podría impactar en países sin derechos LGBTQ En este texto hacia señalamientos a los países, varios de ellos en África, que deciden penalizar a la homosexualidad. El documento estaba en sintonía con las declaraciones de Francisco en una entrevista que concedió a The Associated Press en 2023, en la que aseguró que “ser homosexual no es un delito”, y con lo que convertía dicha afirmación en doctrina católica. DIGNIDAD INFINITA En este nuevo nuevo documento se condena como “contrario a la dignidad humana que en algunos lugares se encarcele, torture e incluso prive del bien de la vida a no pocas personas, únicamente por su orientación sexual”. Este texto reúne las posiciones que ya fueron expresadas por el Vaticano y además restituye la doctrina católica en lo que se refiere a asu opinión en contra el aborto y la eutanasia, así mismo añade a la lista algunas de las más importantes preocupaciones del papa tales como, las amenazas a la dignidad humana que suponen la pobreza, así como la guerra, además del tráfico de personas y la migración forzosa.

Esta es una posición de la Iglesia Católica que no se había formulado anteriormente, en la que además considera que la gestación subrogada viola tanto la dignidad de la gestante como del bebé. No obstante, el tecto pone su atención sobre la posible explotación de las mujeres en condición de pobreza, el documento del Vaticano se focaliza más en el bebé resultante.

”El niño tiene derecho (...) a tener un origen plenamente humano y no inducido artificialmente y a recibir el don de una vida que manifieste, al mismo tiempo, la dignidad de quien la da y de quien la recibe”, indise detalla en el documento y añade que “en este sentido, el deseo legítimo de tener un hijo no puede convertirse en un ‘derecho al hijo’ que no respete la dignidad del propio hijo como destinatario del don gratuito de la vida”. El Vaticano hizo pública cuál su postura con más detalle en referencia al género en 2019, cuando la Congregación para la Educación Católica decidió rechazar la idea de que las personas pueden elegir o cambiar su género, y reiteró sobre la complementariedad de los órganos sexuales masculinos y femeninos para crear nueva vida. En este sentido, pormenorizó sobre la idea del género fluido considerándolo como un síntoma del “concepto confuso de libertad” y los “deseos momentáneos” que representan a la cultura posmoderna. Si bien este nuevo documento, que fue emitido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, hace referncia a ese al texto de 2019, disminuye el tono. Siendo un detalle significativo, el que no recupera las ideas de otro documento doctrinal de 1986, en el que se manifestaba que las personas homosexuales merecen ser tratadas con dignidad y respeto, sin emnargo, que las acciones homosexuales se comsideran como “desordenadas de manera intrínseca”.

Por su parte, el reverendo James Martin, que apoya que la Iglesia católica incremente su acercamiento a los católicos LGBTQ+, expresó que la terminología de género empleada era parecida a la de declaraciones previas, por otra parte aplaudío la condena a leyes y violencia contra las personas LGBTQ+. “No se puede repetir suficientes veces que eso es una ofensa a la dignidad humana. La persona LGBTQ, como cualquier otra, tiene una dignidad infinita”, precisó Martin en un correo.

Por otra parte, Francisco quien convirtió en un signo característico de su papado el acercamiento a las personas de la comunidad LGBTQ+, ha oficiado ceremonias religiosas para católicos trans, insiste en que la Iglesia católica debría de acoger a todos los hijos de Dios. A su vez, también se ha referido a la “teoría de género” como “el peor peligro” al que se que enfrenta la humanidad actualmente, una “fea ideología” dbido a que amenaza con cancelar las diferencias otorgadas por Dios a hombre y mujer. El pontífice critica lo que describe como “colonización ideológica” de Occidente en el mundo en desarrollo, en donde a veces favorece al desarrollo, también adopta las ideas occidentales sobre el género y la salud reproductiva. “El sexo biológico (...) y el papel sociocultural del sexo (género) se pueden distinguir pero no separar”, subraya el nuevo documento. CRISTIANOS TRANS CRITICAN ESTE NUEVO DOCUMENTO Grupos de cristianos trans censuraro de forma inmediata este nuevo documento por considerarlo “dañino” y carente de voces y experiencias de personas trans, fundamentalmente en su distinción entre personas trans e intersexuales. “La sugerencia de que la atención médica de confirmación de género —que ha salvado las vidas de muchas personas trans maravillosas y les ha permitido vivir en armonía con sus cuerpos, sus comunidades y (Dios)— amenaza con arriesgar o minimizar la dignidad de las personas trans, no sólo resulta dañino, sino peligrosamente ignorante”, explicó Mara Klein a The Associated press, quien es una persona no binaria, activista trans y que ha participado en el programa de reforma eclesiástica en Alemania.

“Ver que en contraste, las intervenciones quirúrgicas sobre personas intersexuales —que si se realizan sin consentimiento, especialmente en menores, a mundo causan un inmenso daño físico y psicológico para muchas personas intersexuales a día de hoy— se ven evaluadas de forma positiva simplemente parece hacer más evidente la hipocresía subyacente”, detallí Klein.

“Además de la creciente hostilidad hacia nuestras comunidades, enfrentamos una Iglesia que no escucha y se niega a ver la belleza de la creación que puede encontrarse en nuestras biografías”, concluyó Klein. Con información de la Agencia The Associated Press.

