Conoce a Daniel Noboa, heredero de un imperio empresarial, consigue ganar la elección presidencial de Ecuador

“ A los que no votaron por nosotros, pues nuestras felicitaciones, porque ha ganado aquel candidato que eligieron y, como ecuatorianos, también abrazarlos ”, dijo. “ Y, por supuesto, al candidato, ahora presidente electo, Daniel Noboa, nuestras felicitaciones profundas porque es democracia. Nosotros jamás hemos llamado a incendiar una ciudad ni jamás salimos gritando fraude ”.

Es posible que le tome mucho tiempo lograr formar una coalición de gobierno, y probablemente esta será ideológicamente incoherente e impredecible, dijo Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores, un instituto de investigación estadounidense.

Pero los analistas comentan que los dos candidatos han fallado al no priorizar el combate al crimen que ha desestabilizado a Ecuador y lo ha convertido en uno de los países más violentos de América Latina.

“ Necesitamos que la seguridad mejore inmediatamente, porque no podemos salir a la calle así como estamos ”, dijo. “T odos los negocios están cerrados. Hay una sensación de miedo ”.

“Estamos en riesgo todos los días los ciudadanos”, dijo Obando. “El señor Noboa no va a poder hacer mucho —es apenas un año y medio— pero con que solucione un poco la inseguridad que vivimos, yo estaría más que agradecido”.

Genevieve Glatsky reportó desde Bogotá, Colombia; José María León Cabrera, desde Quito, Ecuador, y Thalíe Ponce, desde Guayaquil, Ecuador. c. 2023 The New York Times Company.

Por Genevieve Glatsky, José María León Cabrera y Thalíe Ponce, The New York Times.