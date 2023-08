Luisa González y Daniel Noboa encabezan elecciones en Ecuador

González, protegida del ex presidente Rafael Correa , lideraba la votación con un 32.9 por ciento de lo votos, seguido por el ex legislador Noboa con un 24.4 por ciento Christian Zurita , quien ocupó el lugar del asesinado Fernando Villavicencio , aparece tercero con 16.38 por ciento de las preferencias.

Jan Topic, quien dice que fue miembro de la Legión Extranjera francesa, aparecía cuarto con el con el 14.62 por ciento de los votos.

González y Noboa se han unido a sus competidores para comprometerse a luchar contra el fuerte aumento de la delincuencia, que el gobierno actual atribuye a las bandas de narcotraficantes, y mejorar la economía en apuros, cuyos problemas han provocado un aumento del desempleo y la migración.

La seguridad ha ocupado un lugar central en la contienda desde el asesinato del periodista anticorrupción y ex legislador Fernando Villavicencio, quien fue baleado cuando salía de un acto de campaña en Quito este mes.

Otros candidatos han denunciado ataques en su contra, aunque en varios casos la policía ha dicho que la violencia no estaba dirigida a los aspirantes. Votantes en Quito y Guayaquil dijeron que la seguridad era su principal demanda para el nuevo presidente.

“Lo primero es la seguridad y después la economía y el empleo. Sin seguridad no hay inversión, no hay empresas, no hay empleo”, dijo la empleada pública Patricia Simbaña, quien sufragó en una escuela de Quito, donde Zurita emitió su voto en medio de una avalancha de periodistas y soldados fuertemente armados.

