Crisis en la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos, un documento señala a 12 empleados de participar en el ataque de Hamás contra Israel

Este caso, el de los 12 empleados de la UNRWA, empeoró aún más la relación entre el gobierno de Israel y todo el sistema de Naciones Unidas; el gobierno de Benjamín Netanyahu ha acusado reiteradamente a la ONU y todas sus agencias de inclinarse en favor de los palestinos y en contra Israel.

Inclusive Netanyahu ha pedido la dimisión de António Guterres, en varias ocasiones.

Esta caso, el de los presuntos 12 empleados de la UNRWA en ataque a Israel, se intensificó después de que el gobierno de Netanyahu acusara a la UNRWA de posibilitar a Hamás hacer uso de las infraestructuras de la agencia en Gaza para sus actividades militares.

En respuesta, la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos, precisó que ha actuado con presteza ante las acusaciones de Israel.

Entre tanto, Israel prometió que pondrá fin al trabajo de la agencia en Gaza una vez que concluya la guerra, en este sentido el portavoz del gobierno, Eylon Levy, aseveró que la UNRWA “se ha visto fundamentalmente comprometida”, acusándola de “contratar terroristas a gran escala, dejar que sus infraestructuras se utilicen para actividades militares de Hamás y depender de Hamás para la distribución de ayuda en la Franja de Gaza”.

DOCUMENTO ISRAELÍ DETALLA SU ACUSACIÓN CONTRA 12 EMPLEADOS DE UNRWA

Un documento israelí describe las imputaciones en contra de una docena de empleados de la UNRWA que, de acuerdo al gobierno de Israel, tuvieron participación en el ataque llevado a cabo por Hamás el pasado 7 de octubre; además, señala, este escrito, que siete de ellos se infiltraron en territorio israelí, mientras que otros dos de ellos participaron en secuestros.

TE PUEDE INTERESAR: Diariamente, fallecen palestinos en hospitales de Gaza, mientras cerca de 60,000 heridos desbordan el sistema de salud

Este documento fue compartido con funcionarios estadounidenses y obtenido por The Associated Press, menciona a 12 personas, su presunta participación en el ataque, sus empleos y sus fotos. Los hallazgos mencionados en el documento no pudieron ser confirmados de manera independiente.

De acuerdo con The Associated Press, que tuvo acceso a este documento, en este se detalla que la investigación recabada demuestra que por lo menos 190 empleados de UNRWA eran agentes de Hamás o de la Yihad Islámica, no obstante no presenta evidencias.

De los 12 empleados de UNRWA, continúa el documento, nueve eran profesores, mientras que uno era trabajador social. De estos, 7 fueron acusados de cruzar hacia Israel el 7 de octubre. De ellos, solamente uno fue acusado de participar en un secuestro, mientras que otro es señalado de otro proporcionar ayuda en la captura de un soldado muerto, en tanto que los otros tres son imputados de participar en ataques.