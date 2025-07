Usa Trump un término antisemita en un discurso provocando una avalancha de críticas de grupos judíos

Si bien el actual gobierno de Trump convirtió la lucha contra el antisemitismo en una situación prioritaria, esta no es la primera vez que el presidente republicano hace uso de estereotipos sobre el pueblo judío.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE TRUMP HACE USO DE ESTEREOTIPOS SOBRE LOS JUDÍOS

WASHINGTON- En su defensa, el presidente estadounidense precisó que no tenía conocimiento que el término “shylock” (“usurero”) era considerado como antisemita, tras usarlo en un discurso en el que refirió a prestamistas inescrupulosos.

“Sin impuesto de sucesiones, sin impuesto sobre el patrimonio, sin ir a los bancos y pedir prestado a, en algunos casos, un buen banquero, y en algunos casos, usureros (shylocks) y malas personas”, expresó Trump.

Mas tarde un reportero le preguntó en relación sobre la asociación antisemita de la palabra y su intención, a lo que el mandatario estadounidense respondió: “No, nunca lo he escuchado de esa manera. Para mí, un shylock es alguien que presta dinero a altas tasas. Nunca lo he escuchado de esa manera. Tú lo ves diferente a mí. Nunca había escuchado eso”.