Crisis energética provoca desabastecimiento en Gran Bretaña

Algunas gasolineras británicas tenían largas filas de autos por cuarto día seguido, y el gobierno estudi enviar al Ejército para ayudar a combatir el desabastecimiento provocado por la falta de camioneros.

Se está ofreciendo instrucción “en un segundo plano” a personal militar para manejar camiones cisterna, indicó Brian Madderson, presidente de la Asociación de Minoristas de Gasolina, aunque el gobierno dijo que “en este momento no hay planes” de desplegar soldados.

La asociación, que representa a unos 5,500 establecimientos independientes, dijo el domingo que unos dos tercios de sus miembros reportaban haberse quedado sin combustible, después de que la falta de camioneros desencadenara una oleada de compras de pánico.

Roland McKibbin, un electricista autónomo de Londes, dijo que había tenido que cancelar trabajos porque no podía repostar.

“Dependo del combustible para llegar a los trabajos, si no hay combustible no puedo manejar, lo que supone que no puedo llegar a los trabajos con mis herramientas”, dijo. “Así que básicamente, los idiotas de las compras del pánico me han costado dinero, y directamente quitado comida de la mesa para mi esposa y mi hijo de cinco años, porque por desgracia no puedo poner cables en las casas de la gente desde mi casa”.