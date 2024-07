¿Cuánto depende Estados Unidos de los aguacates de México?

¿CUÁN RESISTENTE ES LA CADENA DE SUMINISTRO DEL AGUACATE?

Los cárteles de Michoacán, uno de los estados más violentos de México, han intentado aprovecharse del lucrativo comercio del aguacate, lo que ha dado lugar a amenazas, secuestros y asesinatos. Algunas comunidades indígenas han establecido patrullas de seguridad como línea de defensa contra los grupos delictivos de la zona.

Estados Unidos también prohibió temporalmente las importaciones de aguacate de México en 2022, después de que un inspector de seguridad fitosanitaria de Michoacán recibiera un mensaje amenazante.

En 2021, las autoridades de México y Estados Unidos acordaron permitir las importaciones de aguacate de Jalisco, además de las de Michoacán. Eso ayuda a diversificar las fuentes de aguacates, dijo Luis Ribera, profesor de Comercio internacional en la Universidad de Texas A&M, pero la gran dependencia de Michoacán significa que los disturbios allí seguirán afectando la confiabilidad de los suministros, agregó.

“Solo por hacer negocios en México, hay que tenerlo en cuenta”, dijo Ribera.

Los grupos ecologistas y de derechos humanos también han advertido de la generalizada y acelerada deforestación al oeste de México que despeja la tierra para los huertos de aguacate. Además de liberar gases de efecto invernadero, la deforestación para ampliar la producción de aguacate, que requiere grandes cantidades de agua, ha agotado los acuíferos de los que dependen muchos agricultores.

En Estados Unidos, la Comisión del Aguacate de California estimó que los productores del estado cultivarían 104,000 toneladas de aguacates en la temporada 2023-24, la menor producción desde 2008. El cambio climático, el desarrollo urbano y los altos costos del agua han contribuido a reducir la superficie dedicada a la producción de aguacate en los condados del sur del estado, que es la más baja desde la década de 1970.

Danielle Kaye

Por Danielle Kaye, The New York Times.