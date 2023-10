Desde un sótano de Capitol Hill, Steve Bannon aviva la crisis del Partido Republicano

Bannon presenta a los agitadores como héroes a sus devotos acólitos MAGA y ayuda a impulsar su recaudación de fondos de donaciones individuales modesta s. Participa en llamadas con miembros y donantes. Ofrece asesoramiento estratégico. Fustiga a los presentadores de Fox News, quienes, según él, no les dan un trato justo. Pero, sobre todo, ofrece una plataforma sin filtros donde los agitadores individuales pueden hablar directamente con la base, conocida en “ War Room ” como “la pandilla”, lo que les genera más incentivos para causar estragos en la Cámara de Representantes.

En las últimas décadas, los rebeldes de derecha en Capitol Hill habían tenido problemas para conseguir un verdadero impulso: rechazados por cabilderos y los comités de acción política con mucho dinero, excluidos de las salas de liderazgo en el Capitolio e ignorados por Fox News. Pero con la ayuda de Bannon, quien transmite en vivo durante cuatro horas todos los días entre semana, Gaetz y otros no necesitan depender de nada de eso .

Bannon también ha exhortado a los legisladores de extrema derecha a que utilicen la Cámara de Representantes para arrastrar las leyes lo más hacia la derecha posible, y ganarse la atención de los medios en el proceso . Su consejo: “ Consigan una enmienda. Háganla lo más escandalosa posible. Simplemente, formen parte de eso, no se preocupen si no salen en Fox, nosotros lo editaremos y reproduciremos ”.

“ Se sentó aquí en julio y habló de que no íbamos a tener una mayoría de 30 o 40 escaños, pero que en realidad eso iba a ser mejor ”, recordó Bannon. “ Íbamos a tener influencia. Es un tipo muy especial ”.

“ De verdad necesito ayuda porque vienen por mí ”, dijo Mace, quien representa a un distrito políticamente competitivo. “ Han amenazado con agotar todo mi dinero. Varios miembros, antes de la votación de anoche, me amenazaron con retener la recaudación de fondos si realizaba esta votación. Es una enorme cantidad de presión. Llaman a tu personal y los asustan ”. En dos ocasiones, Bannon le pidió que deletreara su sitio web de campaña para que los oyentes pudieran encontrarlo.

“Steve es una fuente realmente confiable. Entiende que mi única noche de ocio personal no afecta el trabajo que he estado haciendo durante cuatro años”, afirmó. “Steve entiende a la base y lo que la base quiere. No voy allí por el tema de los donantes, pero agradezco que la gente contribuya”.

El nombre de Bannon suele generar ojos en blanco, incluso entre los leales a Trump. Algunos lo ven como un hombre que ha hecho apuestas equivocadas por candidatos, como el contendiente fallido al Senado en Alabama, Roy Moore, y que tiene una percepción exagerada de su propia influencia. Fue acusado de defraudar a donantes que estaban dando dinero para construir un muro a lo largo de la frontera sur, antes de ser indultado por Trump. Fue sentenciado a cuatro meses de cárcel por desacato criminal al Congreso tras desafiar una citación y se encuentra en libertad mientras apela la condena.

Pero la semana pasada, mientras la cohorte de Bannon debatía enmiendas al proyecto de ley anual de gasto militar en la Cámara de Representantes, Bannon estaba pegado a C-SPAN como un orgulloso padre en una obra de teatro escolar.

“Esto es jugoso”, se regocijó Bannon, mientras el representante de Montana, Matt Rosendale, defendía una enmienda para prohibir la obligatoriedad de las vacunas contra el coronavirus para los miembros del Ejército, y se refería a la vacuna como un “fármaco experimental”.

Bannon, un irredento agente del caos, admite que deseaba un cierre del gobierno.