Despide Estados Unidos el año con más censura, leyes conservadoras y restricciones al aborto

Washington- La mayoría de esos libros fueron escritos por mujeres, personas de color o miembros de la comunidad LGBTQ+.

Mujer, afroamericana y “queer”, la estadounidense DeShanna Neal cumple con los tres rasgos. A ella primero le provocó risa saber que querían prohibir su cuento sobre el proceso de transición de su hija transgénero, pero tras la incredulidad inicial llegó la tristeza: “Cada vez que intentan prohibir libros es como si intentaran borrar las experiencias vividas”, cuenta a EFE.

TE PUEDE INTERESAR: En medio de la censura llega a Miami el Tour de los Libros Prohibidos

Cuando narró en “My rainbow” la historia de cómo le cosió una peluca color arcoiris a su hija mayor, Trinity, cuando sentía que su cuerpo de niño no le correspondía y quería tener el pelo largo, no imaginaba que aquel inofensivo cuento pudiera entrar en las cada vez más populares listas de libros prohibidos en EEUU.

La Florida del gobernador Ron DeSantis, precandidato a la presidencia por el Partido Republicano, lidera la lista de los estados con mayor censura y la temática racial y LGBTQ+ es el principal objetivo.

LAS ESCUELAS CAMPOS DE BATALLA

Según el informe “America’s Censored Classrooms 2023” de Pen América, este año los congresos estatales introdujeron 110 proyectos de ley considerados “órdenes de mordaza educativa” y diez se convirtieron en leyes que buscan restringir la enseñanza sobre temas como raza, género, historia estadounidense e identidades LGBTQ+.

Para Jeremy Young, director del programa Freedom to Learn de Pen América, en 2023 la situación se ha agravado, con “estrategias nuevas y más insidiosas para silenciar a los educadores”.

TE PUEDE INTERESAR: Libros prohibidos, la guerra cultural de grupos conservadores que se libra en los colegios de Estados Unidos

En abril, Florida aprobó ampliar a todos los grados escolares la polémica ley “No digas gay”, que prohíbe hablar en clase sobre orientación sexual e identidad de género.