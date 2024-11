Después de negar el Proyecto 2025, Trump coloca a sus autores en puestos clave de su gabinete

Ahora, tras ser elegido 47º presidente el 5 de noviembre, Trump está dotando a su segundo gobierno de actores clave en el exhaustivo plan que rechazó por un tiempo. En particular, Trump ha contratado a Russell Vought como director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca; a Tom Homan, su antiguo jefe de inmigración, como “zar de la frontera”; y a Stephen Miller, de línea dura en materia de inmigración, como subjefe de política.

“ El presidente Trump nunca tuvo nada que ver con el Proyecto 2025 ″, dijo la portavoz de Trump, Karoline Leavitt, en un comunicado. “ Todos los nominados al gabinete del presidente Trump y los nombramientos están completamente comprometidos con la agenda del presidente Trump, no con la agenda de grupos externos ”.

Trump no entró en tales detalles al nombrar a Vought, pero implícitamente respaldó una acción agresiva. Vought, dijo el presidente electo, “ sabe exactamente cómo desmantelar el Estado profundo ”, la expresión de Trump para la burocracia federal, y ayudaría a “restaurar la cordura fiscal”.

Mientras tanto, los mandatos de “eficiencia” de Musk y Ramaswamy de Trump podrían depender de una antigua teoría constitucional en desuso que sostiene que el presidente, no el Congreso, es el verdadero guardián del gasto federal. En su “Agenda 47″, Trump respaldó la llamada “impugnación”, que sostiene que cuando los legisladores aprueban proyectos de ley de asignaciones, simplemente establecen un techo de gasto, pero no un piso. El presidente, sostiene la teoría, simplemente puede decidir no gastar dinero en nada que considere innecesario.

Vought no se aventuró en la impugnación en su capítulo del Proyecto 2025. Pero, escribió, “El presidente debería usar todas las herramientas posibles para proponer e imponer disciplina fiscal al gobierno federal. Cualquier cosa menos que eso constituiría un fracaso absoluto”.

La elección de Trump provocó de inmediato una reacción adversa.

“Russ Vought es un ideólogo de extrema derecha que ha intentado violar la ley para dar al presidente Trump la autoridad unilateral que no posee para anular las decisiones de gasto del Congreso (y) que ha luchado y volverá a luchar para dar a Trump la capacidad de despedir sumariamente a decenas de miles de funcionarios públicos”, dijo la senadora Patty Murray de Washington, una demócrata y presidenta saliente del Comité de Asignaciones Presupuestarias del Senado.