Detienen a más de 1,400 supuestos pandilleros en El Salvador

La suspensión de estas garantías constitucionales no afecta a la libertad de expresión o libre circulación . Se tiene previsto que el estado de excepción tenga una duración de 30 días, aunque se podría extender por otro mes si continúan la violencia en el país.

En lo que se refiere a las detenciones, patrullajes y allanamientos en barrios con presencia de pandillas continúan. Las autoridades relizan registros casa por casa y no se permite el ingreso ni salida de nadie.

TE PUEDE INTERESAR:

Siete mujeres pasarían hasta 30 años en prisión por abortar, en El Salvador

Las medidas emprendidas por el gobierno de Bukele han sido censuradas por algunos sectores que aperciben se puede prestar para una serie de arbitrariedades y abuso de poder.

Por su parte, el abogado Eduardo Escobar, de la ONG Acción Ciudadana, al hacer un análisis sobre el incremento de los homicidios en el país opina que esto significa que: “el gobierno no tiene control de los territorios, no tiene control de la criminalidad”. señaló. “Supuesta negociación entre las pandillas y el gobierno, y que se ha roto y eso podría explicar el alza de los homicidios el fin de semana”, añadió. “Como son pandillas, que no son bien vistas por la ciudadanía, entonces van aplaudir todo lo que haga este gobierno”, concluyó.