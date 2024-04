Devastado por la guerra, Sudán está lejos de alcanzar la paz

EL CAIRO- Devastado tras un año de guerra, la paz parece cada vez más inalcanzable en Sudán ante la intensidad de los combates, la división territorial en dos frentes y la determinación de las partes beligerantes en no dar tregua a un país que se ha convertido, según la ONU, en “la peor, más compleja y cruel crisis del mundo”.

El Ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) libran una cruenta guerra desde el 15 de abril de 2023 cuyo ritmo no ha aminorado ante las promesas de una victoria decisiva por parte de ambos bandos enfrentados por el control de Sudán, que ha quedado dividido en dos frentes completamente enquistados.

“Esta guerra no va a terminar mediante un acuerdo negociado”, aseguró a EFE el analista sudanés Mohanad Elbalal, que recuerda que tanto el Ejército como las FAR tienen suficientes capacidades para prolongar aún más este conflicto, responsable de la muerte de casi 14,000 civiles y del desplazamiento de más de 8,5 millones de personas.

SUDÁN, DIVIDIDO

Con el estallido de la guerra, el país ha quedado fracturado en dos amplias zonas: el norte, centro y este de Sudán, controlado por el Ejército; y el oeste, el principal bastión de las FAR, que cuentan con un amplio apoyo de tribus de esa región y de otros actores como Emiratos Árabes Unidos (EAU), que ha sido acusado por varios organismos de mandar suministros a los paramilitares a través de la frontera con Chad.