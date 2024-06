Días después del cierre de la frontera sur estadounidense: menos personas, pero más ansiedad

No todos los huéspedes del refugio de Reynosa, México, junto a McAllen, se sentían desamparados. Nuvia Baires, salvadoreña de 34 años, saltó de alegría el sábado cuando, tras siete meses intentándolo, supo que le habían concedido una entrevista de asilo a través de CBP One, una aplicación móvil que los migrantes deben utilizar antes de entrar en Estados Unidos para conseguir una cita con las autoridades federales y presentar una solicitud de asilo. La orden ejecutiva de Biden no se aplica a quienes cruzan la frontera legalmente utilizando la aplicación.

La orden ejecutiva no aborda la cuestión de los migrantes que eluden a las autoridades fronterizas y no solicitan asil o.

“ Siento que estoy atrapado aquí ”, dijo Peñuela. “ Ahora no sé cuándo podré cruzar a Estados Unidos. No puedo regresar con las manos vacías ahora ”.

Luzveisi Mora, de 27 años, quien salió de Venezuela hace 22 días, dijo que se consideraba afortunada de haber llegado un día antes de que se cerrara la frontera. Mora recordó que el martes por la mañana nadó por el traicionero río Grande con sus dos hijos pequeños y sufrió un grave corte en el abdomen a causa de un alambre con púas.

Se vio obligada a abandonar su país natal, dijo, donde realizó trabajos ocasionales, ganando el equivalente a unos 5 dólares al día, apenas suficiente para comprar una bolsa de harina. La pequeña familia se dirigía a Nueva York, donde los esperaba el padre de sus hijos.

“Si hubiera llegado un día después, me habrían devuelto”, dijo. “Si me hubieran dicho que regresara, no podría regresar. Encontraría una manera de entrar a Estados Unidos de cualquier manera que pudiera. Volver no es una opción”.

Los migrantes que llegaban a la ciudad mexicana de Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, Texas, también se sentían nerviosos por la nueva orden. Jorge Gómez, un solitario hondureño de 34 años que llegó un día después de que se cerrara la frontera para gente como él, estaba sentado, encorvado y cansado, cerca de un matorral a la orilla del río. Entrecerraba los ojos y se limpiaba el polvo de los brazos.

“Lo que puedo decir es que solo Dios decide quién puede cruzar”, dijo Gómez. “Estoy solo, así que tengo miedo de que me deporten”.

El pastor Juan Fierro García, director del albergue El Buen Samaritano en Ciudad Juárez, dijo que había visto a más migrantes probar suerte asegurando una cita con CBP One en lugar de arriesgarse a ser deportados. El pastor García dijo que había notado un ligero repunte en las nuevas llegadas en los últimos días, con cerca de 180 migrantes en su refugio el sábado.

“Unos 26 más vienen hacia aquí”, dijo. “Y vendrán más”.

Karen Piamo, una mujer venezolana de 27 años que llegó a un refugio de Ciudad Juárez con su marido y sus tres hijos, también se sentía desamparada.

“Ya estábamos en el río cuando vi las noticias”, dijo Piamo. “Me dieron ganas de llorar”. c.2024 The New York Times Company.

Por Edgar Sandoval y Reyes Mata III, The New York Times.