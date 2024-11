Dimite Justin Welby, arzobispo de Canterbury, presionado por su gestión de un caso de abusos

” Cuando me informaron en 2013 y me dijeron que se había notificado a la policía, creí erróneamente que se llegaría a una resolución apropiada ”, expresa Welby.

De acuerdo a un comunicado publicado en el sitio web de The Churh of Ingland, esta decisión se deriva después de que publicara una “ revisión independiente de Keith Makin sobre la gestión de la Iglesia de Inglaterra de las acusaciones de graves abusos por parte del difunto John Smyth ”.

”Por sobre todas las cosas, mi compromiso más profundo es con la persona de Jesucristo, mi salvador y mi Dios; el portador de los pecados y las cargas del mundo y la esperanza de cada persona”, concluye el comunicado.

LÍDERES ANGLICANOS PIDEN SU RENUNCIA

Antes de lo dado a conocer hoy por El arzobispo de Canterbury, varios líderes religiosos anglicanos tenían días solicitándole su dimisión.

El 9 de noviembre, tres miembros del Sínodo General, que es el organismo electo que tiene la responsabilidad de tomar las decisiones sobre los asuntos de la doctrina de la Iglesia de Inglaterra, presentaron una petición, superó las 12,500 firmas, para que Welby presentara su renuncia.

JOHN SMYH, EL ACUSADO DE COMETER ABUSOS

Entre la década de 1970 y mediados de la de 2010, John Smyth, quien era un abogado que dirigía una organización benéfica relacionada a la Iglesia anglicana y que realizaba campamentos de vacaciones, abusó sexualmente de 130 niños y jóvenes en Reino Unido y después en África, en Zimbabue y Sudáfrica, en donde residió.

Se piensa que Smyth, que falleció en Suráfrica en 2018 mientras estaba siendo investigado por la Policía británica, “fue el pederasta más prolífico” vinculado a la Iglesia de Inglaterra, indica la Agencia de Noticias AFP.

Tras las imputaciones contra Smyth, la institución fue informada de manera oficial en 2013, sin embargo, muchos personas tenían conocimiento de estos abusos desde la década de 1980 y decidieron guardar silencio como parte de una “campaña de encubrimiento”, apunta la investigación de Makin.

Este caso salió a la luz pública en 2017 después de la emisión de un documental de la cadena de televisión Channel 4.

REACCIÓN DE UNA VÍCTIMA TRAS LA RENUNCIA DE WELBY

Andrew Morse, quien fue golpeado en varias ocasiones por Smyth durante cinco años, dijo a The Associated Press que la renunciar de Welby es una oportunidad para que se inicie a reparar el daño provocado por se cómo manejó este caso, por parte de la iglesia británica.

“Creo que esta es una oportunidad para que él renuncie”, expresó Morse a la BBC antes de que Welby renunciara. “Digo oportunidad en el sentido de que sería una oportunidad para que él se solidarice con las víctimas del abuso de Smyth y con todas las víctimas que no han sido tratadas adecuadamente por la Iglesia de Inglaterra en sus propios casos de abuso”, concluyó.

EL PRIMER MINISTRO BRITÁNICO EXPRESA SU OPINIÓN

Antes de que Welby informara sobre su renuncia, el laborista Keir Starmer, quien es el primer ministro británico, se refiero a estos abusos como “horribles” en relación a las agresiones físicas y sexuales cometidas contra los niños y lamentó que estas víctimas hubieran sido “abandonadas”.

“Pero no dudaré en decir que se trata de acusaciones horribles y que mis pensamientos están con las víctimas, que fueron abandonadas de forma muy grave”, afirmó el primer ministro británico.

WELBY Y LA MONARQUÍA BRITÁNICA

Siendo la máxima autoridad anglicana, Welby celebró la ceremonia en el funeral de la Reina Isabel II, también la coronación de Carlos III en mayo de 2023, así como las bodas de los príncipes Guillermo y Enrique

Con información de las Agencias EFE, The Associated Press, AFP y The Churh of Ingland.