EE. UU. pretende deportar a un residente legal con argumentos ambiguos

Por Minho Kim

El presidente Trump dijo que el caso de Mahmoud Khalil, un residente legal permanente recién graduado de la Universidad de Columbia, era “la primera detención de muchas que vienen”.

El fin de semana, el gobierno de Trump apeló a una ley poco conocida en un esfuerzo por deportar a Mahmoud Khalil, un residente legal permanente de Estados Unidos recién graduado de la Universidad de Columbia, donde fue uno de los líderes de las protestas en el campus contra el alto número de víctimas civiles en Gaza durante la campaña de Israel contra Hamás.

El sábado, Khalil fue detenido por agentes de inmigración y enviado a un centro de detención de Luisiana. El lunes, un juez federal de Nueva York, Jesse Furman, ordenó al gobierno federal que no deportara a Khalil mientras revisaba una petición que impugnaba la legalidad de la detención.

Esto es lo que hay que saber sobre el intento del gobierno de deportar a Khalil.

¿Quién es este graduado de Columbia?

Khalil, de 30 años, obtuvo una maestría en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de Columbia en diciembre. Tiene ascendencia palestina y está casado con una ciudadana estadounidense que tiene ocho meses de embarazo.

La primavera pasada, en Columbia, Khalil asumió un papel importante en las protestas lideradas por estudiantes contra los esfuerzos bélicos de Israel en Gaza. Él describió su cargo como negociador y portavoz de Columbia University Apartheid Divest, un grupo propalestino.

¿Cuál es el fundamento legal de su detención?

El gobierno de Trump no expuso públicamente la base legal de la detención. Sin embargo, dos personas con conocimiento del asunto, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas delicadas, dijeron que el secretario de Estado Marco Rubio se basó en una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 que le otorga un amplio poder para expulsar a extranjeros.

Dicha disposición establece que cualquier “extranjero cuya presencia o actividades en Estados Unidos el secretario de Estado tenga motivos razonables para creer que podrían tener consecuencias adversas graves para la política exterior de Estados Unidos es deportable”.

¿De qué se acusa a Khalil?

Eso no está muy claro.

Rubio compartió un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional en el que se acusaba a Mahmoud Khalil de haber “liderado actividades alineadas con Hamás”. Sin embargo, las autoridades no lo han acusado de tener contacto con el grupo, recibir instrucciones de él ni brindarle apoyo material.

En lugar de esto, el razonamiento del gobierno es que las protestas en las que Khalil desempeñó un papel clave eran antisemitas y crearon un ambiente hostil para los estudiantes judíos de Columbia, explicaron las personas con conocimiento del asunto. El argumento de Rubio, dijeron, es que la política exterior de Estados Unidos incluye la lucha contra el antisemitismo en todo el mundo, y que la residencia de Khali en el país socava ese objetivo.

¿Podría ocurrirle esto a más personas con visa o residencia permanente?

El presidente Donald Trump dijo que el caso de Khalil era “la primera detención de muchas que vienen”.

Pero un residente permanente legal, o titular de una green card, está protegido por la Constitución, que incluye el derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda y el derecho al debido proceso de la Quinta Enmienda. Es probable que los esfuerzos del gobierno de Trump por deportar a Khalil en virtud de la disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad se enfrenten a un recurso de inconstitucionalidad, de acuerdo con varios expertos jurídicos.

¿Qué sigue?

Existen pocos precedentes de deportación de un residente legal permanente basada en la disposición de la ley de 1952 que otorga al secretario de Estado un amplio poder para hacerlo por motivos de política exterior.

Amy Greer, abogada de Khalil, dijo que su cliente impugnaría “enérgicamente” las medidas del gobierno de Trump ante los tribunales. El lunes, el juez Furman, del Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, programó una audiencia para dos días después, luego de prohibir al gobierno de Trump que deportara a Khalil “para preservar la jurisdicción del tribunal”.

¿Qué ha dicho el presidente Trump sobre los manifestantes propalestinos?

Desde 2023, Trump ha prometido repetidamente revocar los visados de los estudiantes internacionales que participen en protestas propalestinas y critiquen los esfuerzos bélicos de Israel.

En un mitin llevado a cabo en Iowa el 16 de octubre de 2023, Trump declaró que “tras los ataques a Israel, los estadounidenses se han indignado al ver el apoyo abierto a los terroristas entre las legiones de extranjeros en los campus universitarios. Están enseñando odio a sus hijos”.

“Bajo el gobierno de Trump, revocaremos las visas de estudiante de los extranjeros radicales, antiestadounidenses y antisemitas en nuestros colegios y universidades, y los enviaremos directamente de vuelta a casa”, añadió.

En un discurso pronunciado en Las Vegas el 28 de octubre de ese año, Trump dijo que “revocaremos las visas de todos esos simpatizantes de Hamás y los sacaremos de nuestros campus universitarios, de nuestras ciudades y los echaremos de nuestro país”. Y en una escala de su campaña el 8 de noviembre de 2023 en Florida, dijo que iba a “cancelar rápidamente las visas de estudiante de todos los simpatizantes de Hamás en los campus universitarios, que han estado infestados de radicalismo”.

