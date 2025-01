El ‘Reloj del Juicio Final’ indica que el mundo está a 89 segundos del apocalipsis

WASHINGTON- De acuerdo con el Boletín de Científicos Atómicos, la organización encargada de administrar el reloj desde su creación en 1947, este tiempo dado a conocer hoy está motivado por la guerra de Ucrania, el conflicto en Oriente Medio y el incremento de arsenal nuclear de las grandes potencias.

“La hora del Reloj de 2025 indica que el mundo está en una trayectoria de riesgo sin precedentes y que continuar por el camino actual es una forma de locura. Estados Unidos, China y Rusia tienen la responsabilidad primordial de sacar al mundo del abismo. El mundo depende de una acción inmediata”, explica el comunicado de esta organización.

La hora del reloj avanzó después de dos años consecutivos en los que había marcado 90 segundos para la medianoche.

“El Reloj del Apocalipsis es fijado por el Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín de los Científicos Atómicos (SASB, por sus siglas en inglés) en consulta con su Junta de Patrocinadores, que incluye a nueve Premios Nobel”, señala el texto titulado “Doomsday Clock set at 89 seconds to midnight, closest ever to human extinction”, publicado hoy.

“Entre los factores que influyeron se encontraban las amenazas de las armas nucleares, la crisis climática, las amenazas biológicas y las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial (IA). La hora del Reloj cambió por última vez en enero de 2023, cuando se fijó en 90 segundos para la medianoche”, prosigue el comunicado.

Juan Manuel Santos, quien es el presidente de The Elders, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, que participó en el anuncio del Reloj del Apocalipsis de 2025, explicó que “el Reloj del Apocalipsis se está moviendo en un momento de profunda inestabilidad global y tensión geopolítica”, y prosigue explicando que “a medida que las manecillas del reloj se acercan cada vez más a la medianoche, hacemos un llamamiento apasionado a todos los líderes: ¡ahora es el momento de actuar juntos! Las amenazas existenciales que enfrentamos solo pueden abordarse mediante un liderazgo audaz y una colaboración a escala mundial. Cada segundo cuenta. Every second counts”.