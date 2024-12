EL USS Zumwalt es un destructor sigiloso que será hogar de 1ra arma hipersónica en buque de guerra de EU

El año pasado, The Washington Post reportó que entre los documentos filtrados por el exmiembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, Jack Teixeira, había un informe del departamento de defensa que confirmaba que China había probado recientemente un arma hipersónica de alcance intermedio llamada DF-27. Aunque el Pentágono había reconocido previamente el desarrollo del arma, no había reconocido su prueba.

A pesar de la mancha en su reputación, los tres destructores de la clase Zumwalt siguen siendo el buque de guerra de superficie más avanzado de la Marina en términos de nuevas tecnologías. Esas innovaciones incluyen propulsión eléctrica, una forma angular para minimizar la firma de radar, un casco rompeolas no convencional, control automático de fuego y daños y una casa de cubierta compuesta que oculta el radar y otros sensores.

Un arma hipersónica de Estados Unidos fue probada con éxito durante el verano y el desarrollo de los misiles continúa. La Marina quiere comenzar a probar el sistema a bordo del Zumwalt en 2027 o 2028, según la Marina.

El sistema de armas de Estados Unidos vendrá con un alto precio. Costaría casi 18,000 millones de dólares comprar 300 de las armas y mantenerlas durante 20 años, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Los críticos dicen que hay muy poco beneficio por el dinero invertido.

“Este misil en particular cuesta más que una docena de tanques. Todo lo que obtienes es una explosión no nuclear precisa, en algún lugar muy lejano. ¿Realmente vale la pena el dinero? La respuesta es que la mayoría de las veces el misil cuesta mucho más que cualquier objetivo que puedas destruir con él”, detalló Loren Thompson, un analista militar de larga trayectoria en Washington, D.C.

Pero proporcionan la capacidad para que los buques de la Marina ataquen a un enemigo desde una distancia de miles de kilómetros, fuera del alcance de la mayoría de las armas enemigas, y no hay una defensa efectiva contra ellas, dijo el almirante retirado de la Marina Ray Spicer, CEO del Instituto Naval de Estados Unidos, un grupo de reflexión, y ex comandante de una fuerza de ataque de portaaviones.

Los misiles convencionales que cuestan menos no son mucho de una ganga si no pueden alcanzar sus objetivos, dijo Spicer, agregando que el ejército de Estados Unidos realmente no tiene otra opción más que perseguirlos.

“El adversario los tiene. Nunca queremos ser superados”, añadió.

Estados Unidos está acelerando el desarrollo porque los hipersónicos han sido identificados como vitales para la seguridad nacional de Estados Unidos con “capacidades supervivientes y letales”, dijo James Weber, director principal de hipersónicos en la Oficina del Secretario Asistente de Defensa para Tecnologías Críticas.

“Desplegar nuevas capacidades basadas en tecnologías hipersónicas es una prioridad para el departamento de defensa para sostener y fortalecer nuestra disuasión integrada, y para construir ventajas duraderas”, dijo.

Por David Sharp, The Associated Press.