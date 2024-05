X-62A VISTA, un avión de combate controlado por IA llevó al líder de la Fuerza Aérea de estadounidense en paseo histórico

BASE EDWARDS DE LA FUERZA AÉREA- Con el sol abrasador del mediodía, un caza F-16 experimental de colores naranja y blanco despegó con el familiar rugido que caracteriza a la potencia aérea de Estados Unidos. Pero el combate aéreo que siguió no se parecía a ningún otro: este F-16 estaba controlado por inteligencia artificial, no por un piloto humano. Y en el asiento delantero iba el secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall .

En el interior de simuladores clasificados y edificios con capas de blindaje contra espionaje, una nueva generación de pilotos de prueba está entrenando a agentes de IA para volar en la guerra.

Kendall viajó hasta aquí para ver volar a la IA en tiempo real y hacer una demostración pública de confianza en el papel que desempeñará a futuro en el combate aéreo.

“No tenerla es un riesgo para la seguridad. En este momento, tenemos que tenerla”, dijo Kendall en una entrevista con The Associated Press después de aterrizar. La AP, junto con la NBC, obtuvo permiso para presenciar el vuelo secreto con la condición de que no se informara de él hasta que hubiera finalizado, por motivos de seguridad operativa.

El F-16 controlado por IA, llamado Vista, hizo volar a Kendall en maniobras relámpago a más de 885 kilómetros por hora (550 millas por hora) que ejercieron sobre su cuerpo una presión cinco veces superior a la fuerza de la gravedad. Se enfrentó casi cuerpo a cuerpo con otro F-16 pilotado por un humano, mientras ambos aviones volaban a menos de 300 metros (1,000 pies) el uno del otro, girando y dando vueltas para tratar de forzar a su oponente a posiciones vulnerables.