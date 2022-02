Benedicto XVI pide perdón por su gestión en los casos de abusos sexuales

“ He tenido grandes responsabilidades en la Iglesia católica. Eso hace mayor mi dolor por los abusos y los errores ocurridos en esos distintos lugares durante el periodo de mi mandato ”, Explicó el papa emérito .

El Vaticano publicó una carta escrita por Benedicto XVI en respuesta a las acusaciones. La conclusión de los asesores del papa emérito fue firme: “Como arzobispo, el cardenal Ratzinger no se vio implicado en ningún encubrimiento de actos de abuso”, escribieron. Así mismo, indicaron, que dicho reporte no da ninguna prueba de que Benedicto XVI estuviera al tanto de los antecedentes penales de ninguno de los cuatro sacerdotes en cuestión.

En la carta, Benedicto XVI manifestó lo que describió como una “confesión”. También señaló que en sus reuniones con abusos de víctimas durante su pontificado, “he visto de primera mano los efectos de una falta muy grave”. “Y he llegado a comprender que nosotros mismos nos vemos arrastrados a esta falta grave cuando la negamos o no le hacemos frente con la decisión y responsabilidad necesarias, como ocurrió y continúa ocurriendo con demasiada frecuencia”, continuó. “Como en esas reuniones, sólo puedo expresar una vez más a todas las víctimas de abuso sexual mi profunda vergüenza, mi profunda pena y mi sentida petición de perdón”.añadió.

Según el reporte, los abogados identifican cuatro casos en los que Ratzinger es acusado de mala conducta por no actuar contra los agresores. En dos casos, los sacerdotes cometieron sus los abusos cuando Ratzinger era arzobispo y fueron castigados en el sistema legal alemán, sin embargo, la Iglesia los mantuvo en su labor pastoral sin limitar su ministerio. Un tercer caso inculpa a un religioso condenado por una corte fuera de Alemania pero que entró en servicio en Múnich y, por último, en el cuarto es señalado un sacerdote condenado por pedofilia al que se permitió un traslado a Múnich en 1980 y más tarde se asignó un ministerio. En 1986, el sacerdote recibió una sentencia en suspenso por abusar de un niño.

