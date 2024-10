Elecciones 2024: una semana en calma y quizás la imagen más clara hasta ahora

Por Nate Cohn

A cinco semanas de las elecciones, las encuestas muestran una contienda por la presidencia reñida y estable.

En general, Kamala Harris aventaja a Donald Trump en tres puntos porcentuales en el promedio de sondeos nacionales de The New York Times, mientras que la campaña sigue extraordinariamente reñida en los siete estados clave de la contienda. Ningún candidato disfruta de una ventaja significativa en los estados que suman los 270 votos electorales necesarios para ganar.

Si ya has leído esta actualización semanal de encuestas, este resumen te resultará bastante familiar. Los sondeos han sido notables estables, sin indicios claros de ningún cambio significativo en ninguna dirección.

Sin embargo, hay algo diferente respecto a la semana pasada. No se trata de una diferencia en las cifras, sino en el contexto: ha sido una semana relativamente tranquila en cuanto a noticias políticas, al menos en comparación con los últimos meses. Como resultado, esta podría ser la lectura más clara que hemos tenido de la contienda hasta ahora. Podría decirse que ha sido la primera semana “tranquila” desde la entrada de la vicepresidenta Harris en la competencia.

Piensa en todo lo que ocurrió desde finales de julio hasta mediados de septiembre. En ese breve lapso, Harris se convirtió en la candidata de su partido, eligió a su compañero de fórmula para la vicepresidencia, los demócratas celebraron su convención, Harris y Trump debatieron y el 15 de septiembre se frustró un atentado contra Trump.

En cada etapa, estos acontecimientos hicieron más difícil tener la seguridad de que las encuestas estaban ofreciendo una evaluación relativamente clara de la campaña. Era razonable preguntarse, por ejemplo, si la posición de Harris estaba siendo inflada por una serie de rebotes impulsados por los medios de comunicación. Las buenas noticias para Trump, por otra parte, podrían interpretarse como una señal de que el impulso anterior de Harris se estaba desvaneciendo.

Esta semana, cada vez es más fácil confiar en que las noticias no están impulsando las cifras. Han pasado tres semanas desde el debate y dos desde el intento de asesinato, y ha habido muchas noticias no políticas en los titulares. Entre ellas, el recorte a la baja de las tasas de interés por la Reserva Federal, el huracán Helene y los ataques israelíes contra Hizbulá. Incluso la gran noticia política —la imputación del alcalde deNueva York, Eric Adams—no ha tenido mucha relación con la contienda presidencial.

Hay algunos indicios de que, tal vez, los números de Harris han bajado un poco desde las encuestas posteriores al debate. Pero, en general, se ha vuelto a un ambiente político relativamente tranquilo y neutral, que no ha exigido ninguna revisión importante de nuestra comprensión de la competencia.

Como resultado, podemos tener más confianza en el resumen del estado de la campaña de esta semana, aunque los números no parecen muy diferentes.

¿Y si las encuestas se equivocan?

Aunque un entorno político relativamente tranquilo nos hace confiar más en el estado de la tienda, todavía no hay garantías.

Si las encuestas se equivocan como hace dos o cuatro años, el resultado podría ser muy diferente de lo que sugieren hoy los sondeos. Cualquiera de los candidatos podría ganar de forma decisiva.

Con tanta incertidumbre, las encuestas no sugieren que ninguno de los candidatos sea un claro favorito. A estas alturas, es muy probable que nunca lo sean.

Arizona y Pensilvania

Aunque los promedios de las encuestas no se movieron mucho la semana pasada, sí lo hicieron en Pensilvania y Arizona, dos estados en los que obtuvimos la mayor cantidad de nuevas encuestas de alta calidad.

En cada caso, los promedios se movieron un poco hacia Trump, aunque no lo suficiente como para cambiar el panorama general.

Según nuestros medios, Pensilvania está ahora prácticamente empatada. La ventaja de Harris es inferior a un punto, lo que apenas cuenta como ventaja; las encuestas de Fox News, Susquehanna y Muhlenberg College muestran un empate.

Esto plantea la posibilidad de una ligera caída de Harris en Pensilvania, ya que lideraba con cerca de dos puntos en una oleada de encuestas de alta calidad inmediatamente después del debate presidencial. Curiosamente, una parte inusualmente grande de las encuestas de alta calidad posteriores al debate se centraron en Pensilvania, por lo que es posible que un rebote posterior al debate solo sea perceptible en ese estado.

Arizona es el otro estado con muchos sondeos de alta calidad, y ahora es el estado en el que Trump tiene mejor posición en nuestros medios, con una ventaja de dos puntos.

El balance de los sondeos de alta calidad en Arizona de la semana pasada fue incluso mejor para Trump porque ganó por seis puntos en una encuesta de EE.UU. Hoy/Suffolk, por tres en una encuesta de Fox, por uno a través de Marist, y por cinco en la encuesta de Times/Siena publicada el pasado lunes.

Un factor de la fuerza de Trump parece ser el voto hispano del estado. De las cuatro encuestas de alta calidad publicadas la semana pasada, ninguna mostró a Harris a la cabeza entre los hispanos votados por más de 12 puntos, a pesar de que la mayoría de las expectativas sugieren que el presidente Biden ganó por al menos 20 puntos entre los votantes hispanos cuando se impuso por un estrecho margen en el estado hace cuatro años.

Votantes hispanos

La semana pasada también se obtuvo una instantánea nacional del voto hispano, gracias a dos encuestas de alta calidad realizadas porPew Research y NBC News/Telemundo.

Los sondeos coinciden: Trump está obteniendo mejores resultados entre los hispanos electorales que hace cuatro años, cuando Biden lo superaba entre ellos, 62-36.

NBC/Telemundo mostró que Harris ganó por solo 14 puntos entre los hispanos electorales, 54-40, mientras que Pew Research concluyó que ganó por 18, 57-39.

Los dos resultados son similares a los de una recopilación de sondeos nacionales de Times/Siena, que muestran que Harris gana por 56-39 entre los hispanos votados. Pronto publicaremos nuestro propio estudio sobre los hispanos votados.

En este ciclo, la fuerza de Trump entre los hispanos electorales puede parecer sorprendente, pero hace cuatro años se obtuvieron grandes ganancias entre ellos en todo el país. Y en 2016, no le fue peor que a Mitt Romney en 2012, a pesar de que su retórica antinmigración creó la expectativa de una reacción significativa. En retrospectiva, su resistencia entre los hispanos votantes en 2016 parece un presagio de lo que estaba por venir.

Esta vez, su fortaleza podría ayudar en dos estados con gran población hispana,Arizona y Nevada. También podría ayudar en el voto popular nacional porque los hispanos votados viven desproporcionadamente en estados no competitivos como California y Texas.

Sin embargo, un buen resultado para Trump entre los hispanos votantes no lo ayudará tanto en los estados que parecen representar el mejor camino de Harris hacia la victoria: Pensilvania, Míchigan y Wisconsin.

