Intensifica Trump su ataque contra Kamala Harris señalando que tiene discapacidad mental

WASHINGTON- El domingo, el candidato republicano volvió con los insultos personales relacionados con el estado mental de la vicepresidenta Kamala Harris, indica CNN.

Ante estos ataques, contra la candidata demócrata, prosigue el diario estadounidense en su nota “Trump repeats insults about Harris’ mental state as some GOP allies urge him to stick to issues“ escrita por Jack Forrest, algunos aliados del Partido Republicano lo exhortaron a Trump a “mantenerse centrado en su mensaje y evitar tales ataques después de que hiciera comentarios similares en un mitin la noche anterior”.

Durante su mitin en Erie, Pensilvania, Trump abordó temas parecidos a un acto de campaña celebrado un día antes y al que él mismo nombró como un “discurso sombrío”. El republicano expresó a los asistentes que Harris era la responsable de una “invasión” en la frontera entre Estados Unidos y México, por lo que ella “debería ser sometida a juicio político y procesada por sus acciones”.

“Joe Biden se volvió discapacitado mental. Es triste, pero Kamala Harris, honestamente, creo que nació así”, afirmó, con lo que volvió a los ataques de la noche anterior en Prairie du Chien, Wisconsin, en donde expresó que “Kamala es discapacitada mental”.

CNN cita a el senador republicano Lindsey Graham, quien es un importante aliado de Trump, Graham le “expresó a Jake Tapper de CNN en “State of the Union” que no creía que Harris tuviera discapacidad mental, pero que “es una liberal loca””.

Por otra parte, Forrest señala que Tom Emmer, quien es el der de la mayoría en la Cámara de Representantes, le respondió a Martha Raddatz de la ABC cuando ella le preguntó “si el pensaba que la vicepresidenta era “discapacitada mental”, Emmer dijo: “Creo que Kamala Harris es la elección equivocada para Estados Unidos””.

Larry Hogan, quien es el l exgobernador republicano de Maryland y un crítico de Trump censuró los ataques de Trump en contra de Harris en el programa “Face the Nation” de la CBS y refiriéndose a estos como “insultantes no solo para la vicepresidenta sino para las personas que realmente tienen discapacidades mentales”, concluye CNN.

Con información de la Agencia The Associated Press y CNN.