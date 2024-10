En el próximo sínodo de la Iglesia católica, el papel de la mujer sigue sin estar claro

El papa Francisco tiene la mayor de las ambiciones: abordar algunas de las cuestiones más espinosas a las que se enfrenta la Iglesia católica.

Pero cuando obispos y laicos se reúnan el miércoles en el Vaticano para hablar de su futuro, uno de los temas más polémicos, si las mujeres pueden ser ordenadas diáconos, ya ha sido retirado del orden del día.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué el papel de las mujeres en la Iglesia católica es un tema central en el sínodo del Vaticano?

La decisión, tomada tras cuatro años de consultas a escala mundial, ha enfadado, aunque no ha desanimado, a las católicas de algunas partes del mundo.

“No pueden borrarnos, no pueden descartar esto”, dijo Miriam Duignan, líder de Women’s Ordination Worldwide, uno de los varios grupos que apoyan a las mujeres diáconos y que organizarán varios eventos en Roma durante el encuentro. “No se puede negar la realidad de lo que han pedido los católicos ni descartar una cuestión de justicia porque algunas personas se hayan opuesto a ella”.