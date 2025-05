¿Qué beneficios podrían obtener los 17 familiares de Ovidio y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos?

EL PAROLE HUMANITARIO: UN MECANISMO LEGAL QUE DEPENDE DE LA COOPERACIÓN

El parole humanitario es un recurso discrecional utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y otras agencias en casos excepcionales. En este contexto, su uso estaría vinculado a un acuerdo de cooperación judicial con Ovidio Guzmán, actualmente detenido en EE. UU., como parte de una estrategia para obtener información sensible relacionada con la estructura y operaciones internas del Cártel de Sinaloa.

Según Óscar Hagelsieb, exdirector de Homeland Security Investigations (HSI) en Ciudad Juárez, no se trata de un hecho aislado. En entrevista con Chaparro, afirmó: “No van a ser los últimos en recibir ese beneficio. Todavía hay más. Se van a extender esos beneficios, no nada más estos 17.”

PRESUNTOS BENEFICIO OTORGADOS A LOS FAMILIARES DE OVIDIO GUZMÁN A CAMBIO DE COOPERACIÓN

Fuentes vinculadas al Departamento de Justicia, así como a agencias como la DEA y HSI, señalan que los individuos que colaboran con el gobierno estadounidense pueden recibir diversos beneficios, entre ellos:

- Parole Humanitario: ingreso legal temporal con posibilidad de renovación anual.

- Reubicación en zonas seguras: traslado a residencias protegidas bajo esquemas similares al Programa de Protección de Testigos.

- Nueva identidad: otorgamiento de documentación oficial con nombres distintos para reducir riesgos de represalias.

- Apoyo económico inicial: ayuda temporal para establecerse, incluyendo alojamiento, educación y servicios médicos.

- Residencia legal y eventual ciudadanía: posible camino hacia la residencia permanente si se cumple con los términos del acuerdo.

- Conservación parcial del patrimonio: posibilidad de mantener ciertos bienes económicos no vinculados directamente con delitos.