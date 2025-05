Chris Murphy vs Kristi Noem, el senador demócrata increpa a a la secretaria de Seguridad Nacional

El senador demócrata apostilló, “ gastan como si no tuvieran presupuesto. Están a punto de quedarse sin dinero para el año fiscal. Se niegan ilegalmente a gastar fondos autorizados por este Congreso y asignados por este comité ”, indica el comunicado publicado en senate.gov.

“ Ignoran las leyes de inmigración de esta nación, implementando un sistema migratorio completamente nuevo que han inventado y que tiene poca relación con los estatutos que se les exige, que se les ordena, cumplir, tal como se detalla en su juramento al cargo. Violan sistemáticamente los derechos de los inmigrantes que, aunque no sean ciudadanos, tienen derechos constitucionales y legales cuando residen en Estados Unidos ”, prosiguió el miembro con el mayor rango del Subcomité de Asignaciones del Senado.

As también Murphy acotó “ y esta obsesión por gastar en la frontera, como mencionó la presidenta, ha dejado al país desprotegido en otras partes. Las amenazas a la seguridad de Estados Unidos son mayores, no menores, que antes de que Trump asumiera el cargo. Para financiar la frontera, han recortado ilegalmente el gasto en ciberseguridad ”.

Asimismo, el miembro con el mayor rango del Subcomité de Asignaciones del Senado añadió que se pudiera pensar que el Congreso no suministró “ suficiente dinero a ICE, pero la Constitución y la ley federal no les permiten gastar más dinero del que se les ha dado, ni inventar dinero ”.

Así también, Murphy indicó dirigiéndose a la secretaria de Seguridad Nacional “ su agencia actúa como si las leyes no importaran, como si las elecciones les dieran el mandato de violar la Constitución y las leyes aprobadas por este Congreso. No les dio ese mandato. Actúan como si su desacuerdo con la ley, o incluso el desacuerdo del público, fuera relevante y les diera la capacidad de crear sus propias leyes. No les da esa capacidad ”.

Por otra parte, en referencia a la confiscación ilegal de fondos asignados por el Congreso por parte de la administración, Murphy explicó que “ cuando el Congreso asigna fondos para un propósito específico, la administración no tiene discreción para gastar o no ese dinero, a menos que se siga un proceso muy específico con este comité. Permítanme darles dos ejemplos de esta confiscación ilegal. El primero es un programa de albergue y servicios ”.

“El senador Britt podría querer liquidar esa cuenta, pero está financiada, y lo fue de manera bipartidista. No les gusta el programa. Su política es tratar mal a los migrantes. Creo que eso es aborrecible, pero no importa que no les guste el programa”, continúa el senador demócrata.

Por lo que, prosigue el miembro con el mayor rango del Subcomité de Asignaciones del Senado, “no pueden cancelar el gasto de este programa ni usar los fondos, como lo han hecho, para financiar otras cosas, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También han cancelado las becas de ciudadanía e integración, que ayudan a los residentes legales permanentes a obtener la ciudadanía, ayudándolos a realizar el examen de ciudadanía”.

“Sé que su objetivo es intentar hacerles la vida lo más difícil posible a los inmigrantes, pero ese objetivo no es ampliamente compartido por los estadounidenses. Público. Por eso, el Congreso, de manera bipartidista, durante décadas, ha financiado este programa para ayudar a los inmigrantes en este país a obtener la ciudadanía”, concluyó el senador demócrata.

DEPORTACIONES

En cuanto a las deportaciones Murphy fue muy crítico contra la administración de Trump, por la persecución y deportación de inmigrantes que residen en el país de manera legal así como a los estudiantes que protestan sin que exista un debido proceso.

“Finalmente, hablemos de estas desapariciones. En una sociedad autocrática, las personas que no le agradan al régimen, o las personas que protestan contra él, a menudo son simplemente recogidas de la calle, llevadas a escondidas, a veces a detención indefinida, a veces nunca más vistas”, explicó el senador demócrata.

De esta forma, añade, “lo que están haciendo, tanto a personas con derecho a permanecer aquí, como Kilmar Abrego García, como a estudiantes, que simplemente protestan contra las políticas de Trump, es inmoral. Y, para seguir con el tema, es ilegal. No tienen derecho a deportar a un titular de visa de estudiante sin el debido proceso simplemente porque haya hablado de una manera que ofende al presidente”.

Siendo así, subraya el senador demócrata “no pueden expulsar a migrantes a quienes un tribunal les ha otorgado protección humanitaria”, concluyendo que en estos momentos, “los informes sugieren que están planeando expulsar a inmigrantes sin el debido proceso y enviarlos a... Prisiones en Libia. Libia se encuentra en medio de una guerra civil. Está sujeta a una alerta de viaje de nivel cuatro, lo que significa que recomendamos a los ciudadanos estadounidenses que nunca viajen a Libia. No tenemos embajada allí porque no es seguro para nuestros diplomáticos. Enviar a migrantes con solicitudes de asilo pendientes a una zona de guerra solo porque es cruel es profundamente perturbador”.

Por último, Murphy finaliza su intervención de apertura de la audiencia que se llevó acabo en la Cámara de Senadores, diciendo “como comité de asignaciones, trabajamos horas interminables para redactar y aprobar un presupuesto. Este presupuesto es realmente difícil de redactar y aprobar”, y prosigue explicando que “por eso, nos volvemos irrelevantes al permitir que la administración ignore lo que hemos decidido. Y luego, al hacer la vista gorda cuando la administración detiene a inmigrantes que están aquí ilegalmente y no han cometido ningún delito que merezca detención, también causamos un daño potencial e irreversible a la Constitución”.

El senador demócrata concluye explicando, “estas no deberían ser preocupaciones partidistas. Destruir el poder del Congreso, erosionar los derechos constitucionales de las personas; esto debería importar a ambos partidos. Señora Secretaria, gracias por su presencia y espero con interés su testimonio”.

Con información de Senate.Gov