Entra en vigor el Título 8, las reglas de inmigración vuelven a lo habitual

El retorno a las leyes habituales para el manejo de los cruces fronterizos conlleva beneficios e inconvenientes para los migrantes . Bajo el Título 42, no había penalización para aquellos sorprendidos cruzando ilegalmente y deportados, por lo que muchas personas hicieron múltiples intentos de ingresar al país. Según el Título 8, los cruces fronterizos ilegales repetidos conllevan sanciones penales cada vez mayores .

El gobierno de Joe Biden ha tomado medidas para acelerar el proceso y ha advertido a los migrantes que no se acerquen a la frontera para intentar solicitar asilo ; en cambio, ha proporcionado otras vías para pedir cita a distancia, incluso a través de una aplicación. La gestión también ha comenzado a implementar nuevas reglas para dificultar la obtención de asilo .

El gobierno de Donald Trump y muchos republicanos habían argumentado que el Título 8 permitía que demasiadas personas permanecieran en Estados Unidos mientras solicitaban asilo. Los defensores de los derechos de los migrantes y algunos demócratas han dicho que el Título 42 niega las oportunidades de asilo a las personas que huyen de la violencia y la crisis política en sus países de origen.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió el mes pasado que el inminente regreso al Título 8 significaba que habría “duras consecuencias para la migración irregular”, incluida una prohibición de cinco años y posibles cargos penales para las personas que fueron sorprendidas intentando repetidamente entrar a Estados Unidos. Dijo que esas consecuencias se reiniciarían inmediatamente después de que se levantara el Título 42.

Si bien millones de migrantes fueron deportados rápidamente en virtud del Título 42 en los últimos tres años, a muchos se les otorgaron exenciones humanitarias o de otro tipo; para ellos, las reglas del Título 8 todavía se aplicaban.

Alrededor del 60 por ciento de los 1.1 millones de migrantes encontrados por agentes federales en la frontera sur de Estados Unidos, desde octubre de 2022 hasta marzo de 2023, fueron procesados bajo el Título 8, según los datos públicos más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

Si bien se esperaba que los cruces y las solicitudes de asilo aumentaran con el fin del Título 42, los funcionarios han dicho que suponen que la cantidad de cruces disminuya debido a las sanciones más severas para aquellos que intenten ingresar ilegalmente bajo el Título 8.

Incluso antes del fin oficial del Título 42, la cantidad de migrantes procesados bajo sus disposiciones había comenzado a disminuir esta semana. Raul Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza, dijo que el martes, menos del 20 por ciento de los migrantes que manejaron fueron procesados en virtud del Título 42. c. 2023 The New York Times Company.

Por J. David Goodman The New York Times