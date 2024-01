¿Es posible detener a Donald Trump en su carrera por la presidencial republicana? Preguntas clave antes de New Hampshire

CONCORD- Con Ron DeSantis finalizando su campaña de 2024 y respaldando a Trump el domingo, las primarias se convierten en el primer enfrentamiento uno a uno entre Trump y Nikki Haley. El expresidente entra a la contienda envalentonado por su desempeño récord en las asambleas electorales de Iowa de la semana pasada. Pero New Hampshire tiene una tradición política más moderada y reglas primarias que permiten a los votantes no afiliados participar en la carrera. Los candidatos del MAGA respaldados por Trump han tenido problemas aquí en los últimos años. TE PUEDE INTERESAR: Trump sube en las primeras encuestas de New Hampshire desde que DeSantis abandonó la carrera de 2024 Haley, ex embajadora de la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, espera aprovechar esas vulnerabilidades, especialmente ahora que es la única candidata importante que queda en las primarias del Partido Republicano que busca derrotar a Trump por completo. DeSantis, incluso antes de abandonar por completo, había renunciado efectivamente a New Hampshire para centrarse en las primarias de Carolina del Sur del 24 de febrero. Pero sí tenía partidarios en New Hampshire que ahora deben decidir qué hacer.

Una victoria de Haley marcaría el comienzo de una fase más competitiva de unas primarias que Trump ha dominado hasta ahora. Sin embargo, una victoria de Trump podría crear una sensación de inevitabilidad de que se convertiría en el candidato republicano por tercera vez consecutiva. No olvide que los demócratas también tienen elecciones primarias. El presidente Joe Biden no está en la boleta electoral, ya que Carolina del Sur fue la primera parada formal en el calendario de las primarias demócratas. Pero New Hampshire se apega a la tradición y de todos modos organiza sus propias primarias demócratas. Esto es lo que estamos esperando el martes: ¿SE PUEDE DETENER A TRUMP? Si Haley no puede vencerlo en New Hampshire, es posible que no pueda detenerlo en ningún otro lugar, ni siquiera en su estado natal de Carolina del Sur. TE PUEDE INTERESAR: DeSantis se retira de la campaña presidencial de EU, anuncia respaldo a Trump La pelea uno a uno entre Trump y Haley es exactamente lo que los críticos republicanos de Trump han estado clamando. Haley parece competitiva y goza del apoyo de los votantes moderados e independientes. También se ganó el respaldo del popular gobernador de New Hampshire, Chris Sununu. Aun así, Trump sigue siendo el favorito. Sintiendo un golpe de gracia, el expresidente ha convocado a su creciente ejército de partidarios prominentes en los últimos días para ayudar a demostrar su fuerza. El senador de Carolina del Sur, Tim Scott, ex oponente de Trump, respaldó a Trump en un mitin en New Hampshire durante el fin de semana. La representante de Nueva York, Elise Stefanik, y el senador de Ohio, JD Vance, se mostraron desconcertados por Trump el sábado antes de la aparición del gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster. Un número significativo de republicanos de New Hampshire insiste en que nunca apoyará a Trump. Y sin unas primarias demócratas competitivas en el camino, muchos votantes no afiliados de izquierda podrían decidir apoyar a Haley. Pero eso no cambia el hecho de que las elecciones primarias republicanas suelen ser decididas por los republicanos, y el control de Trump sobre la base parece más fuerte que nunca. Aún así, a New Hampshire le encantan las historias de regreso (simplemente pregúntenle a Bill Clinton), por lo que no descartaríamos nada. ¿A DÓNDE VAN LOS PARTIDARIOS DE DESANTIS? DeSantis era visto como un distante tercer clasificado en New Hampshire incluso antes de terminar su campaña el domingo.

El gobernador de Florida visitó el estado por primera vez como candidato importante a las primarias de 2024 en junio. Después de su derrota de 30 puntos en Iowa, donde DeSantis había comprometido la mayor parte de su tiempo y recursos, entregó New Hampshire antes de que se emitiera un solo voto. De hecho, DeSantis pasó el fin de semana haciendo campaña en Carolina del Sur, donde se celebrarán sus elecciones primarias dentro de cinco semanas. Pero las pésimas cifras de las encuestas no significan que DeSantis no tuviera ningún apoyo en New Hampshire. Dado que apuntó a las facciones más conservadoras de la coalición republicana y luego respaldó a Trump, es posible que su salida formal agregue votos al total de votos del expresidente. ¿Podría ser esa la diferencia entre que Trump logre una estrecha victoria sobre Haley o obtenga una mayoría clara que luego use para declarar que la nominación es un trato cerrado antes de que Haley tenga su oportunidad en su estado natal? ¿CUÁNTO IMPORTA REALMENTE LA ELECTABILIDAD? En público y en privado, los líderes demócratas han reconocido repetidamente que temen a Haley mucho más que a Trump en un posible enfrentamiento en las elecciones generales contra Biden. Estamos a punto de descubrir si los votantes de las primarias republicanas están de acuerdo. Haley ha pasado meses diciéndoles a los votantes que, sin el caos y el bagaje político de Trump, estaría mejor posicionada para derrotar a Biden en noviembre. Ese argumento no la ayudó mucho en Iowa, donde terminó justo detrás de DeSantis. Ella apuesta a que los votantes del estado indeciso de New Hampshire le darán más valor a su atractivo político a largo plazo. Sununu, el popular gobernador republicano de New Hampshire, ha estado al lado de Haley durante semanas recordando a los votantes el pésimo historial de Trump en las elecciones nacionales desde que llegó a la Casa Blanca. No está claro si el mensaje ha resonado. Si no es así, será porque Trump ha convencido efectivamente a los votantes republicanos de que él (y no Haley) es el candidato más elegible para las elecciones generales. Se trata de una apuesta arriesgada, dados sus extraordinarios problemas legales, el ataque que inspiró al Capitolio de Estados Unidos y su demostrado historial de alienación de los votantes suburbanos en elecciones sucesivas. Sin duda, la impopularidad de Biden está enturbiando el asunto. Aún así, los votantes de New Hampshire tienen la oportunidad de emitir un voto estratégico el martes basándose en el tema que parece importar más que cualquier otro en la política actual: la capacidad de vencer al otro lado.

TODO SE TRATA DE PARTICIPAR El resultado final puede estar más ligado a quién realmente se presente a votar el martes. Iowa registró una de sus participaciones más bajas en la historia reciente en las asambleas electorales de la semana pasada. Las elecciones con baja participación suelen favorecer al candidato con mayor apoyo entre la base del partido. Y en 2024, ese es Trump. Pero Haley, con argumentos sobre el caos y la elegibilidad trumpianos, ha estado tratando de atraer a los independientes y a los republicanos e independientes moderados menos ideológicos. La ley de New Hampshire permite a los votantes no afiliados participar en la contienda de nominación de cualquiera de los partidos. A los demócratas no se les permite votar en las primarias republicanas, aunque los votantes tuvieron la oportunidad de cambiar su registro antes de la fecha límite de octubre. Haley necesita una gran participación, impulsada por aquellos votantes no afiliados, para tener una oportunidad. El Secretario de Estado de New Hampshire, David M. Scanlan, predijo que 322,000 votantes participarían en las primarias del Partido Republicano, lo que sería una cifra récord. Del lado demócrata, espera sólo 88,000, dado que prácticamente no hay competencia. ¿UNA VERGÜENZA PRESIDENCIAL? Puede que no sea el titular, pero los demócratas de New Hampshire también están votando por su candidato presidencial. Por mucho que el equipo de Biden quiera hacernos creer que no les importa el resultado, están prestando atención. Por supuesto, Biden no estará en la boleta electoral de New Hampshire. Está evitando New Hampshire por completo después de presionar al Comité Nacional Demócrata para que conceda la primera primaria del país a Carolina del Sur, un estado mucho más diverso que votará el 3 de febrero. Furioso por la decisión de Biden, el estado de “Vive libre o muere” ignoró la los deseos del presidente y de todos modos organizará una primaria demócrata no autorizada. Hay varios demócratas menos conocidos en la boleta electoral, incluido el representante Dean Phillips, demócrata por Minnesota, y la activista progresista Marianne Williamson. Deseosos de demostrar la fuerza de Biden a pesar de su ausencia, los aliados del presidente en el estado han estado alentando a los votantes a escribir en nombre de Biden. El resultado no influirá en el número de delegados necesarios para asegurar la nominación demócrata. Pero un final decepcionante, incluso en una campaña por escrito, representaría una vergüenza no deseada mientras Biden intenta mejorar su posición política de cara a la campaña de otoño. Por Steve Peoples, The Associated Press.

