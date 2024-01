Nikki Haley ha navegado la interna republicana durante 20 años. Eso podría ser imposible con Trump

Nuevo Hampshire- Cuando Nikki Haley era legisladora de Carolina del Sur, respaldó presupuestos impulsados por ayuda federal. Al postularse para gobernadora, criticó la “cultura del rescate” y la dependencia de Washington.

Una vez llamó a la bandera de batalla confederada un símbolo patrimonial y eludió los llamados para retirarla de los terrenos de la cámara estatal. Después de una masacre racista en Charleston, Haley tomó medidas para acabar con ella.

Cuando Donald Trump se postuló para presidente en 2016, ella se opuso a él antes de unirse a su administración como embajadora de la ONU. Ahora, Haley se postula contra Trump para la nominación republicana de 2024 diciendo que es un agente del caos.

Durante casi 20 años, Haley ha trabajado para navegar la marcha hacia la derecha de los republicanos, tratando de cultivar tanto al establishment republicano como a la base conservadora que dio origen a Trump. Se la ve como una unificadora pragmática o como una política que va con el dedo al viento, y mientras busca la nominación republicana, sus pivotes políticos se han convertido en la línea de ataque más persistente de sus oponentes.

“Tal vez ella pueda ser un poco camaleónica”, dijo el ex representante estatal Doug Brannon, un colega republicano. “El gobernador y yo no nos llevábamos bien”, dijo, “pero eso no significa que ella no sea una política brillante”.