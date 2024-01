Trump sube en las primeras encuestas de New Hampshire desde que DeSantis abandonó la carrera de 2024

El expresidente Donald Trump se encamina a una fácil victoria en las primarias de New Hampshire del martes, según dos encuestas realizadas después de que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, abandonara la carrera presidencial republicana.

Trump, de 77 años, ahora se enfrenta a un único competidor importante del Partido Republicano, la exgobernadora Nikki Haley de Carolina del Sur, que está muy por detrás en las últimas encuestas.

TE PUEDE INTERESAR: DeSantis se retira de la campaña presidencial de EU, anuncia respaldo a Trump

El expresidente tiene un apoyo del 57% frente al 38% para Haley, de 52 años, según datos recientes de la encuesta de seguimiento de la Universidad de Suffolk/NBC10 Boston/Boston Globe, de 500 votantes encuestados durante el fin de semana.

Trump tiene una ventaja aún mayor, con un 62% de respaldo, frente al 35% de Haley en una encuesta de Insider Advantage entre 850 probables votantes realizada el domingo.

Los resultados sugieren un final temprano de la fase competitiva de las primarias del partido: Trump ganó las asambleas electorales de Iowa la semana pasada por un margen de casi 30 puntos y se espera que derrote a Haley en las primarias de Carolina del Sur del próximo mes, si es que permanece en la carrera que largo.

New Hampshire tiene un sistema de primarias abierto, lo que significa que los votantes independientes pueden emitir su voto en las carreras demócratas o republicanas, lo que ofrece a Haley, que cuenta con el respaldo del gobernador republicano del estado de Granite, Chris Sununu, una de sus mejores oportunidades para detener la elección de Trump.

DeSantis, que quedó en un distante segundo lugar en Iowa, anunció el domingo por la tarde que abandonaría y respaldaría a Trump, ya que las encuestas mostraban que tenía un apoyo promedio de un solo dígito en New Hampshire.

El gobernador de Florida, de 45 años, había sido visto durante gran parte de la campaña como el principal rival de Trump, ya que el expresidente acusado dos veces enfrentaba un cuarteto de casos penales, pero la campaña de DeSantis se vio empañada por momentos incómodos, incluido un lanzamiento lleno de fallas en Espacios de Twitter y acusaciones de expertos en calzado de que usaba alzas en las botas para parecer más alto.

Trump dijo, después de recibir el respaldo de DeSantis, que retiraría el apodo de “DeSanctimonious” para el gobernador del Estado del Sol, de quien Trump se burló brutalmente durante toda la contienda después de otorgar apodos igualmente inolvidables a sus rivales republicanos de 2016.

No está claro qué efecto tendrá la carrera republicana repentinamente menos competitiva en New Hampshire en las primarias demócratas del estado. El presidente Biden, que busca la reelección, no está en la boleta electoral debido a su insistencia en que el estado renuncie a su estatus de primero en el país en favor de Carolina del Sur.

Los partidarios de Biden están llevando a cabo una campaña por escrito respaldada por pesos pesados demócratas estatales para evitar una sorpresa vergonzosa por parte de candidatos con posibilidades remotas como la autora de autoayuda Marianne Williamson, el representante saliente Dean Phillips (D-Minn.) y el satírico Vermin Supreme.