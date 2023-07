Estados Unidos está destruyendo lo que alguna vez fue su vasto arsenal de armas químicas

La destrucción de las reservas ha llevado décadas, y el Ejército afirma que el trabajo está casi terminado . El depósito cerca de Pueblo destruyó su última arma en junio; el puñado restante en otro depósito en Kentucky será destruido en los próximos días . C uando desaparezcan, todas las armas químicas declaradas públicamente en el mundo habrán sido eliminadas .

No se tiene conocimiento de que las fuerzas armadas de Estados Unidos hayan usado armas químicas letales en batalla desde 1918, aunque durante la Guerra de Vietnam usaron herbicidas como el Agente Naranja, que eran dañinos para los humanos .

Pero su destrucción no ha sido fácil, ya que fueron construidas para ser disparadas, no desarmadas. La combinación de explosivos y veneno las hacen excepcionalmente peligrosas de manejar.

En una oportunidad, funcionarios del Departamento de Defensa calcularon que el trabajo podría realizarse en unos pocos años a un costo aproximado de 1,400 millones de dólares. Hoy, ese proceso está en su etapa final tras décadas de retraso, con un costo cercano a los 42,000 millones de dólares, 2900 por ciento por encima del presupuesto.

SE LOGRÓ

“Ha sido un calvario, sin duda. Llegué a preguntarme si alguna vez vería el día en que terminara”, dijo Craig Williams, quien comenzó a presionar por la destrucción segura de las reservas en 1984, cuando se enteró de que el Ejército estaba almacenando toneladas de armas químicas a 8 kilómetros de su casa, en el Depósito del Ejército Blue Grass cerca de Richmond, Kentucky.

“Tuvimos que luchar y tomó mucho tiempo, pero creo que debemos estar muy orgullosos”, afirmó. “Esta es la primera vez, a nivel mundial, que se destruirá un tipo completo de armas de destrucción masiva”.

Otras potencias también han destruido sus arsenales declarados: el Reino Unido en 2007, India en 2009, Rusia en 2017. Sin embargo, los funcionarios del Pentágono advierten que las armas químicas no se han erradicado por completo. Algunas naciones nunca firmaron el tratado, y algunas que lo hicieron, en particular Rusia, parecen haber retenido existencias no declaradas.