El destino del uranio enriquecido de Irán es un misterio

No cabe duda de que todo el programa nuclear de Irán se vio sustancialmente mermado por los ataques estadounidenses e israelíes, y que tendría dificultades para producir rápidamente combustible nuclear adicional.

Aunque las agencias de inteligencia estadounidenses habían evaluado que Irán no había decidido fabricar una bomba, señalaron que ese país estaba solo a unos pasos de poder convertir su uranio en un arma, dado el tamaño de ese arsenal.

“No sé dónde están los 400 kilos de uranio enriquecido, pero no formaban parte del objetivo fijado desde hace varios años”, dijo Graham a los periodistas . “Hoy están destruidos, pero pueden reconstituirse”.

Después de una sesión informativa clasificada en el Senado celebrada el jueves, los legisladores republicanos subrayaron que destruir o confiscar las reservas no formaba parte de la misión militar estadounidense. El senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, dijo que los emplazamientos estaban gravemente dañados, pero que “no quería que la gente pensara que el problema se había acabado, porque no es así”.

En consecuencia, la comunidad de inteligencia aún no ha llegado a una conclusión contundente sobre la cantidad que han retenido los iraníes, según personas informadas de los hallazgos.

Y partes de la instalación nuclear de Natanz, donde se cree que se encuentra parte del uranio, resultaron dañadas, pero no destruidas, tanto por los ataques estadounidenses como israelíes, dijeron los funcionarios.

Y Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que las agencias de inteligencia estadounidenses estaban vigilando de cerca las instalaciones nucleares iraníes, “y no había indicios para Estados Unidos de que se hubiera trasladado nada de ese uranio enriquecido antes del ataque”.

El director general del OIEA dijo que los iraníes dijeron a sus inspectores que tenían previsto trasladar el material si pensaban que estaba amenazado. Estaba almacenado en contenedores lo bastante pequeños, dijo, para caber en “el maletero de un carro normal”.

Y en los días anteriores al ataque estadounidense con misiles de crucero contra Ispahán, había pruebas de vehículos que trasladaban algo hacia o desde esos laboratorios. Los funcionarios del OIEA afirman que, dado que esa reserva de uranio enriquecido al 60 por ciento era la posesión nacional más preciada de Irán, habría sido una total falta de sentido común dejarla toda en un mismo lugar.

Rafael Mariano Grossi, director general del OIEA, se ha mantenido firme en su opinión de que buena parte de ese combustible casi apto para la fabricación de bombas sigue bajo control iraní. “No sé si lo han trasladado todo”, dijo esta semana. “Pero las pruebas apuntan a que han trasladado gran parte de él”.

Funcionarios europeos dijeron el jueves que sus evaluaciones preliminares eran también que Irán había trasladado las reservas, aunque advirtieron que se trataba de conclusiones preliminares y que la ubicación exacta del uranio era incierta.

Otros funcionarios occidentales confirmaron el miércoles la valoración de altos funcionarios de los servicios de inteligencia estadounidenses de que podrían pasar años antes de que esas instalaciones volvieran a ser plenamente utilizables. Un aspecto crucial es que es improbable que las centrifugadoras de Fordow estén operativas, lo que dificultaría aún más la purificación de sus reservas, según funcionarios actuales y anteriores.

Además de los daños sufridos por las centrifugadoras, el secretario de Estado Marco Rubio, en un discurso pronunciado el miércoles en la cumbre de la OTAN en La Haya, dijo que la destrucción de la “instalación de conversión” de Ispahán había dañado la capacidad de Irán para avanzar hacia un arma. La instalación convierte el gas de uranio enriquecido en materiales sólidos y, en última instancia, en un metal que puede utilizarse para fabricar una bomba nuclear o una ojiva.

Pero aunque el programa nuclear general de Irán, y su capacidad para producir nuevo combustible, probablemente hayan sufrido un retroceso significativo, la rapidez con que el país podría fabricar una bomba es otra cuestión.

En casi dos semanas de combates, Israel mató a varios científicos nucleares iraníes. Pero si han sobrevivido suficientes, Irán podría utilizar una reserva oculta para iniciar la carrera para la fabricación de un arma. Eso significaría que la capacidad de Irán para fabricar una bomba rudimentaria retrocedería solo unos meses, aunque su programa de mayor envergadura sufriera daños más graves.

Jim Himes, representante por Connecticut y principal demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que la cuestión de las reservas era crucial.

“Destruir los emplazamientos no significa nada si los iraníes trasladaron suficiente uranio al 60 por ciento, centrifugadoras y otras herramientas de armamento para construir una bomba en algún lugar posiblemente desconocido”, escribió en redes sociales. “Puede que el régimen sea vil, pero no es estúpido, y este material puede trasladarse con relativa facilidad”.

Jonathan Swan colaboró con reportería desde Washington.

Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.

David E. Sanger cubre el gobierno de Trump y la seguridad nacional. Ha sido periodista del Times durante más de cuatro décadas y ha escrito varios libros sobre los desafíos a la seguridad nacional estadounidense. c. 2025 The New York Times Company.

Por Julian E. Barnes y David E. Sanger