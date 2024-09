Explosión en mina de Irán resulta en 50 muertos y 20 heridos; temen que cifras aumenten

“También he solicitado que se implementen medidas para evitar que estos incidentes se repitan, mejorando los estándares de trabajo en las minas del país”.

“He hablado con los ministros de salud, interior y seguridad , y he ordenado que se atiendan rápidamente las necesidades de las familias de las víctimas y de los heridos ”, agregó Pezeshkian, según un comunicado de su oficina.

Más tarde, la televisora estatal informó que se creía que 17 personas continuaban atrapadas en los túneles, a una profundidad de 700 metros. Sin embargo, las cifras seguían cambiando el domingo, y algunos reportes indicaban que el número de muertos podría ser mayor.

Sobrevivientes entrevistados por la televisión estatal, aún cubiertos de hollín, relataron escenas de caos tras la explosión.

“Estábamos trabajando en la mina. De repente, salió humo (...) y noté que tenía problemas para respirar”, comentó un minero anónimo. “Salté del taller y busqué un lugar seguro. Mis amigos se quedaron allí”.

TE PUEDE INTERESAR: Deja ataque de Israel a escuela de Gaza por lo menos 22 muertos

Las autoridades atribuyeron la explosión a una fuga de gas metano, que es común en la minería, aunque las medidas de seguridad modernas emplean ventilación y otros sistemas para proteger a los trabajadores.

Inicialmente, no estaba claro qué tipo de medidas de seguridad utilizaba la compañía privada Mandanjoo Co., que operaba la mina Tabas Parvadeh 5. No fue posible contactar a la empresa el domingo para obtener comentarios.

Con información de Agencias