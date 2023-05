Grupo antimonárquico Republic toma las calles de Londres para protestar contra la coronación del rey Carlos III

Edwards expresó a AFP “ defiendo la democracia y creo que la gente debería poder elegir si quiere o no a un monarca como jefe de Estado ”, y añadió, “ no soy particularmente antimonárquica, pero estoy a favor de la elección ”.

Londres-Justo en el momento en que la carroza en que Carlos III y la reina Camila, se dirigía a la ceremonia de la coronación en Londres, Anna Edwards levantó una pancarta que decía “ No es mi rey ”, indica la Agencia AFP.

Por otra parta, Graham Smith, director ejecutivo del grupo antimonárquico Republic, dijo a la Agencia The Associated Press que la coronación, es “una celebración de una institución corrupta. Y es una celebración de un hombre que asume un trabajo que no se ha ganado”.