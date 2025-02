Guerra arancelaria de Trump podría transformar el comercio global. ¿Cómo afecta a los consumidores?

De llegar a ser impuestos estos aranceles generalizados, podrían impactar en más de 3 billones de dólares a bienes importados.

En el caso de Canadá y México, los argumentos de Trump para imponerles aranceles, así como una tarifa adicional a China, van más allá del comercio.

“No es un arancel en sí, es una acción de política interna”, afirmó el candidato de Trump a secretario de Comercio, Howard Lutnick, durante su comparecencia e confirmación ante los legisladores.

En opinión de Christine McDaniel, investigadora principal del Mercatus Center concedida a AFP, “no creo que nadie deba sorprenderse por estos aranceles o amenazas arancelarias”, y prosigue explicando que Trump “ha sido muy claro en que los ve como una herramienta importante”, concluyendo que “los ve como un instrumento tanto para negociar como para equilibrar el comercio”.

Por su parte, Stephen Moore, quien es asesor externo de Trump, considera a los aranceles como medio para “incentivar” a los países a actuar en cadencia con los interés estadounidenses, y afirma que Canadá, México y China se arriesgan a tener pérdidas económicas más elevadas que Estados Unidos.

No obstante a que Moore considera cree que el “enfoque de Trump ha sido eficaz”, también acepta que sería peligroso si esta acción deriva en tensiones comerciales con socios como Canadá.

Simultáneamente, Washington busca una “economía fuerte y estable en México”, affirma Moore, investigador senior en The Heritage Foundation.

Inu Manak, investigadora de política comercial en el Consejo de Relaciones Exteriores, piensa que los aranceles impulsados por Trump podrían resultar ser contraproducentes.

McDaniel, alerta sobre el riesgo de imponer aranceles unilaterales ya que esta medida puede conducir a que se trastoque el comercio global. “¿De qué sirve ser miembro de la OMC (Organización Mundial del Comercio) cuando uno de los países más grandes del mundo puede amenazar con aranceles por razones de seguridad nacional de una manera tan agresiva? ”, se cuestiona. “Esto definitivamente altera el orden establecido en términos de cómo hemos pensado el papel de las instituciones de comercio internacional, las reglas de comercio internacional y los acuerdos comerciales”, finaliza.

¿CÓMO AFECTAN LOS ARANCELES DE TRUMP AL ACERO Y ALUMINIO A CONSUMIDOR?

Courtenay Brown, explica en su artículo “How Trump’s aluminum and steel tariffs might hit consumers” publicado en Axíos cómo los aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio no solo conducirán a “una escalada de las tensiones comerciales con efectos dominó que podrían sentirse en los consumidores estadounidenses”.

Esto si toma en cuenta, precisa Brown, que “los metales son insumos críticos para automóviles, electrodomésticos, materiales de construcción de viviendas y más. Los fabricantes enfrentarán costos más altos que, en última instancia, podrían trasladarse a los compradores”.