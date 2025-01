Hasta ahora esto es lo que sabemos sobre el HMPV, el virus que se propaga en China

Los datos oficiales chinos muestran que los casos de HMPV han ido en aumento desde mediados de diciembre, tanto en casos ambulatorios como de urgencias, según Xinhua , la agencia estatal de noticias. Algunos padres y usuarios de las redes sociales no estaban familiarizados con el virus y buscaban consejo en línea, dijo el medio, el cual instó a la calma y a las precauciones comunes, como lavarse las manos con frecuencia y evitar los lugares concurridos.

Las autoridades chinas han reconocido que los casos de HMPV están aumentando, pero han hecho hincapié en que el virus es una entidad conocida y no constituye una preocupación importante . El coronavirus que causa la COVID-19 era un patógeno nuevo, por eso el sistema inmunitario de las personas no había creado defensas contra él.

No hay una vacuna contra el HMPV . Pero hay una vacuna contra el VRS y se está investigando para encontrar una vacuna que pueda proteger contra ambos virus con una sola inyección, ya que son similares. No hay un tratamiento antiviral específico para el HMPV; el tratamiento se centra en el control de los síntomas .

La OMS no ha expresado su preocupación. Margaret Harris, portavoz de la organización, citó informes semanales de las autoridades chinas que mostraban un aumento previsible de los casos.

Pero la situación actual es diferente en aspectos clave. El virus de la COVID pasó a los humanos de los animales y era desconocido hasta entonces. El HMPV está bien estudiado y existe una amplia capacidad para realizar pruebas a fin de detectarlo. Hay una amplia inmunidad de la población frente a este virus en todo el mundo, mientras que en el caso de la COVID no la había. Una temporada grave de HMPV puede sobrecargar la capacidad hospitalaria, en particular las unidades pediátricas, pero no desborda los centros médicos.