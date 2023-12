Insomnio, alucinaciones o impulsos suicidas: las secuelas mentales de los rehenes de Hamás liberados

“No podían dormir, sufrían pensamientos intrusivos sobre lo que vivieron allá. No podían dejar de pensar en la gente que dejaron allá. Salieron pensando que los terroristas de Hamás liberarían a todos. Dejaron atrás miembros de sus propias familias, muchos a sus padres, pensando que saldrían, pero no lo hicieron”, cuenta.

RELATOS DEL CAUTIVERIO

Aunque las autoridades israelíes y los equipos médicos han tratado de minimizar la presencia de los secuestrados liberados, todo mujeres y niños, en los medios o en ruedas de prensa, sí han salido decenas de testimonios sobre las condiciones de su cautiverio mediante sus familiares o sus médicos.

Por ellos se ha sabido que solo comían una vez al día; que a un niño le obligaron a ver vídeos de los asesinatos que Hamás cometió en su propia comunidad; que pasaron días enteros en total oscuridad en túneles, que les prohibían hablar durante horas; o que a los hermanos Yaakov, de 16 y 12 años, les marcaron el brazo con el tubo de escape calienten de una moto para identificarlos en caso de que escaparan.

Varios niños, aún con miedo, solo hablaban susurrando los primeros días de su liberación, y todos tuvieron mucho que procesar, ya que Hamás les dio “deliberadamente información errónea sobre el paradero de sus familiares”.

“Muchos fueron secuestrados en las primeras horas del ataque y no sabían la magnitud de lo ocurrido. Algunos no sabían que, por ejemplo, su padre, había sido asesinado. Tuvimos que dosificar la información para no abrumarles”, indica la doctora Eitan.