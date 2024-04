Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, fue condenado a prisión por soborno en dos casos distintos

El jueves, Ecuador criticó a López Obrador por hacer comentarios sobre el asesinato y declaró a la embajadora mexicana “persona non grata” . En respuesta, México declaró que había dado instrucciones a su embajadora para que regresara a México. En el mismo comunicado, México dijo que concedería asilo político a Glas y condenó el aumento de la presencia de autoridades ecuatorianas cerca de la embajada .

Glas fue puesto en libertad anticipada en noviembre de 2022 , después de que sus abogados argumentaran que su seguridad tras las rejas no estaba garantizada . Ante las nuevas acusaciones de la fiscalía ecuatoriana por presunta malversación de fondos públicos, Glas solicitó asilo a México en diciembre . Durante meses, había permanecido dentro de la embajada mexicana en Quito.

El caso fue seguido de cerca, no solo por la implicación de Glas: entre los que al final fueron condenados por aceptar unos 8 millones de dólares en sobornos se encontraba Correa, el magnético pero divisivo expresidente del país . Tanto Correa como Glas fueron condenados a ocho años de prisión, una condena que Correa ha afirmado que tuvo motivaciones políticas.

“El gobierno nacional defiende la soberanía nacional, sin permitir que nadie tome injerencia en asuntos internos del país”, señaló un comunicado de la oficina presidencial de Ecuador el viernes.

Isabella Kwai es reportera de noticias en vivo en la oficina de Londres. Se incorporó al Times en 2017 como parte de la corresponsalía de Australia. Más de Isabella Kwai. c. 2024 The New York Times Company.

Por Isabella Kwai, The New York Times.