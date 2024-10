Kamala Harris llegó a una entrevista en Fox News. Tuvo un debate

NUEVA YORK- Puede que la vicepresidenta Kamala Harris no tenga otro debate con el expresidente Donald Trump, pero el miércoles tuvo uno con Bret Baier .

Durante semanas, Harris se ha enfrentado a críticas por evitar encuentros polémicos con periodistas (Trump ha hecho mayormente lo mismo). Aceptar su primera entrevista en Fox News fue un esfuerzo de la campaña de Harris para disipar esas preocupaciones y compartir sus puntos de vista directamente con un público que no suele escucharlos.

“ Íbamos a grabar 25 o 30 minutos. Llegaron y dijeron: ‘bueno, tal vez 20’, así que ya se estaba reduciendo ”, dijo Baier. “ Entonces apareció la vicepresidenta como a las 5:15. Estábamos haciendo todo lo posible para poder tenerlo a tiempo para el inicio de la emisión de las 6 en punto. Así fue como empezó todo y me di cuenta cuando empezamos a hablar de que iba a ser difícil, ya sabes, redirigirla, sin que yo intentara interrumpirla ”.

Esta forma de abordarla dio sus frutos. Al preguntarle por las diferencias entre ella y el presidente Biden, Harris hizo uno de sus comentarios más claros hasta el momento, distanciándose del actual gobierno: “ Mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden ”, dijo.

“ ¿Puedo terminar de responder, por favor? preguntó Harris en un momento dado. “Estoy en medio de responder al punto que usted está planteando y me gustaría terminar” .

Sin embargo, con frecuencia Baier no les dio a los espectadores esa oportunidad. En lugar de eso, con cara de frustración, detuvo varias respuestas de Harris después de unos segundos. Su primera interrupción se produjo en el primer medio minuto de su intercambio.

“ Sentimos que definitivamente logramos lo que nos propusimos, en el sentido de que pudo llegar a un público que probablemente no ha estado expuesto a los argumentos que ha presentado en la campaña ”, declaró Brian Fallon, director de comunicaciones de la campaña de Harris, a los periodistas en el Air Force Two. “ También demostró su dureza al mantenerse firme frente a un entrevistador hostil ”.

Los colegas de Baier en Fox News elogiaron su actuación —“Fue increíble que tú fueras el entrevistador”, dijo Dana Perino—, aunque parecían mucho menos impresionados por Harris. La presentadora Martha MacCallum consideró que las respuestas de Harris eran “poco convincentes” y le dijo a Baier, su copresentador en las noches electorales: “realmente hiciste las preguntas para las que muchos estadounidenses quieren respuestas”.

Trump se ha negado a participar en otro debate con Harris, incluso en Fox News, cuyo intento de organizar un encuentro entre los candidatos en horario de máxima audiencia a finales de este mes fue rápidamente rechazado por la campaña del expresidente.

Por ahora, el interrogatorio de Baier el miércoles por la noche tendrá que tomar su lugar.

Michael M. Grynbaum escribe sobre la intersección de los medios, la política y la cultura. Ha sido el corresponsal de medios de comunicación del Times desde 2016. c. 2024 The New York Times Company.

