La acusación contra Trump por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020, un reto para la democracia de EU

Y ahora el sistema de justicia y el sistema electoral participarán en una contienda de 15 meses para ver quién decidirá primero su destino y el del país. El verdadero veredicto sobre la presidencia de Trump aún está por llegar.

Peter Baker es el corresponsal jefe de la Casa Blanca y ha cubierto a los últimos cinco presidentes estadounidenses para el Times y The Washington Post. Es autor de siete libros, el más reciente The Divider: Trump in the White House, 2017-2021, con Susan Glasser. c. 2023 The New York Times Company.

